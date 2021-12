Urkullu logra la victoria de las mascarillas pero lamenta que no haya restricciones comunes para Navidad

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha salido de la conferencia de presidentes que propuso para establecer criterios comunes con la victoria de ver aprobada una medida que llevaba meses reclamando -a veces clamando en solitario en el desierto- como es la de recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en la calle en todo momento, incluso cuando hay distancias. Sin embargo, ha mostrado su desazón por que lo único claro haya sido algo que ya venía decidido desde el Gobierno de España y por que no haya un "acuerdo firme", "interterritorial" y "operativo" para que haya medidas de cara a Navidad como reducción de aforos, limitación de horarios o prohibición 'de facto' de cotillones. Queda en el aire si su plan de restringir el ocio en Navidad e incluso hasta finales de enero será aplicado en Euskadi con las competencias propias.

"Solicité esta reunión y agradezco su convocatoria pero pensaba -sinceramente- que era con otro objetivo. Lo escuchado hasta el momento bien podría haberse tratado en un consejo interterritorial [con los consejeros de Salud]. Me ha sorprendido escuchar que mañana, día 23, se reunirá un Consejo de Ministros de manera extraordinaria para adoptar medidas que ya están decididas", ha expresado Urkullu en su intervención, la primera de los presidentes autonómicos después del turno inicial de Pedro Sánchez porque el Estatuto vasco fue el primero en ser aprobado en 1979. Con él, ha participado en el foro la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que ha tomado notas con su portátil.

"Lo mejor que podemos hacer en este momento es poner en común estrategia -que no estrategias políticas-, criterios y medidas. Las comunidades autónomas no disponemos de herramientas suficientes. Las herramientas disponibles y su cobertura jurídica son insuficientes. Un acuerdo firme en el marco de esta conferencia debería contribuir a reforzar la seguridad jurídica de las medidas que podamos adoptar. Nos permitiría, también, trasladar un mensaje de mayor confianza a la sociedad. Ofrezco, por parte del Gobierno vasco, la voluntad y plena predisposición a suscribir un acuerdo -insisto, un acuerdo firme- que permita armonizar una respuesta a esta sexta ola [aunque en Euskadi han sido ya siete]. Un acuerdo interterritorial que sea operativo los próximos días o, incluso, las próximas horas. He compartido una propuesta de criterios comunes. Sugiero una batería de medidas generales de respuesta a la sexta ola con un horizonte de aplicación hasta finales de enero. Planteo también criterios específicos para el periodo navideño. Todas las propuestas son modulables y abiertas al consenso. Lo que importa, en este momento, es favorecer el máximo acuerdo", ha enfatizado antes de enumerar su decálogo.

Todavía al final, antes de desear en euskera una feliz Navidad a todos los presentes, ha añadido: "Espero que esta conferencia tenga una vertiente resolutiva que nos permita convertir estas propuestas en decisiones operativas. Un acuerdo firme constituiría una respuesta acorde a lo que nuestra sociedad espera y necesita en un momento como el que vivimos. Este acuerdo, con unas medidas claras, proyectaría un mensaje de confianza a la sociedad. Sería, también, un estímulo para nuevos acuerdos en el Estado y las instituciones europeas ante una pandemia que incrementa su nivel de extensión y afección global. En última instancia, nuestro primer deber es preservar la salud pública y la prioridad de estas medidas es responder a este imperativo que compartimos".