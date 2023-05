Vitoria realiza un ajuste urbanístico para poder crear el Memorial del 3 de marzo de 1976

El Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado finalmente este viernes un “proyecto de parcelación de los terrenos incluidos en la manzana delimitada por las calles Fermín Lasuen, Reyes de Navarra, Portal de Legutio, Plaza de Carlos I, Reyes Católicos y Plaza Martín de Salinas”. ¿Qué implica? Según fuentes municipales, “este trámite era necesario para regularizar la situación urbanística de la parcela sobre la que se asienta la parroquia de San Francisco de Asís” y ello permitirá desbloquear ya el futuro Memorial en honor a las las víctimas de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Zaramaga.

“La parcelación permitirá regularizar la situación registral de los inmuebles construidos en el antiguo polígono 15 de Zaramaga. Las parcelas segregadas contempladas en la parcelación albergan actualmente diversos inmuebles como el IES Koldo Mitxelena, CEIP Odón de Apraiz Ikastola, la Iglesia de San Francisco de Asís y el Centro Cívico Iparralde; y la titularidad de los mismos, a su vez, corresponde a distintas Administraciones públicas. Una vez publicada en el BOTHA, se someterá a periodo de alegaciones durante un mes”, ha indicado el Ayuntamiento.

En febrero, este periódico publicó que en los trámites preparatorios para la tramitación de los convenios y estatutos para la puesta en marcha del Memorial se apreció que la configuración urbanística del polígono de Zaramaga durante el franquismo no fue rigurosa de tal modo que la finca sobre la que se levanta el templo no estaba registrada a nombre del Obispado, que había acordado cederlo para este uso. El edificio como tal -“el vuelo”- sí fue sufragado por la Iglesia y es de su propiedad a todos los efectos, pero la plena cesión a la futura fundación interinstitucional que regirá el espacio de recuerdo de los hechos del 3 de marzo de 1976 no era posible sin un “ajuste” urbanístico o “reparcelación”, que es lo que se ha hecho ahora.