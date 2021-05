Vox solamente suma a PP y Ciudadanos a su "batalla" para que Urkullu ponga la bandera española en "todos" sus actos

Con el debate perdido de antemano, la única parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco ha optado por atacar por igual a los socialistas y a los nacionalistas vascos por no secundar una iniciativa de apoyo a la bandera española y por poner ikurriñas "hasta en la sopa", respectivamente. El intento de Amaya Martínez Grisaleña por hacer que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se haga acompañar en "todos" sus actos por una rojigualda se ha saldado con el solo apoyo de PP y Ciudadanos. El debate, en la práctica, ha quedado en un 'cara a cara' entre Vox y el portavoz del PSE-EE, Eneko Andueza, ya que PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han optado por dar continuidad a su 'cordón sanitario' con la ultraderecha y se han limitado a votar 'no' sin salir a la tribuna.

Pese a colar en el orden del día el debate sobre las banderas, Martínez Grisaleña ha negado la mayor. "Los que día tras día dan la matraca con las banderas son ustedes. Ikurriña por dentro, por fuera, en las plazas, y ahora también en las rotondas. Son ustedes los románticos exaltados, los verdaderos fanáticos y los peligrosos. Y no Vox, cuyo historial desde su fundación hasta hoy es intachable", ha espetado. Y ha dejado caer que mantendrá viva la "batalla": "Sabemos a ciencia cierta que ustedes van a seguir haciendo lo que quieran. Sabemos que buscarán, de hecho, todas las triquiñuelas a su disposición para decir que cumplen con la ley. Pero no les dejaremos, seguiremos dando la batalla".

Vox lleva a @PVasco_EuskoL su particular guerra de banderas

Me separan de ellos muchas cosas, todas, y una muy importante es la concepción de la patria. Para ellos una cuestión de banderas, para mí es mucho más, es un lugar donde se garantiza el bienestar del ciudadano pic.twitter.com/RYPvbmaWgR — Eneko Andueza (@enekoandueza) 27 de mayo de 2021

Desde la bancada de PP+Cs, Carmelo Barrio ha afirmado que los partidos que conforman la coalición no ven reparo alguno en denunciar incumplimientos en la Ley de Banderas y en pedir que se observe en todo momento. Ha mencionado la trayectoria anterior de su partido, en este caso el PP, en esa materia. En cuanto al PSE-EE, llevaba un texto alternativo muy breve: "El Parlamento Vasco muestra su compromiso con el cumplimiento íntegro del ordenamiento jurídico vigente y en este caso concreto con la Ley 39/1981, de 28 de octubre". Andueza, en todo caso, ha ironizado que le llamaba la atención que Vox reclamase la bandera constitucional. "Siendo ustedes la salvaguarda del espíritu nacional y del espíritu del movimiento, oiga, ¿qué diría Girón de Velasco si ustedes dijeran que quieren una bandera de España constitucional, por supuesto, y la figura del Rey? Hombre, de ustedes esperábamos mucho más. Esperábamos la bandera preconstitucional y una foto de Franco. Están perdiendo ustedes muchas facultades", ha asaeteado Andueza.

El debate ha dejado, asimismo, la imagen de los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, votando separadamente y sin seguir la misma estrategia. No se trata de una crisis, ni mucho menos, según alegan fuentes parlamentarias. "No hay ningún problema. Esto entra dentro de lo normal porque no afecta al acuerdo de Gobierno", insisten estas voces. Desde que gobiernan juntos ya se había dado esta circunstancias en otras ocasiones y son, sobre todo, asuntos relacionados con lo identitario.