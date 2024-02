La Plataforma para la Defensa del Campo convoca manifestación en Mérida este jueves

Agricultores extremeños asistían este martes a una reunión informativa de la Plataforma para la Defensa del Campo, un colectivo creado a raíz de las movilizaciones iniciadas por el sector agrario el pasado 6 de febrero.

El encuentro, celebrado en Villafranca de los Barros, entra en el calendario de reuniones que esta plataforma viene manteniendo por distintas localidades dentro de su proceso de expansión por Extremadura.

“Pretendemos unir fuerza y dar representación a los agricultores de toda Extremadura, así como dar a conocer nuestras reivindicaciones ante la situación insostenible en la que nos encontramos”, ha explicado Juan Antonio Blanco, uno de los portavoces que esta plataforma ha nombrado por zonas con el objetivo de crear una coordinadora regional.

La primera de las iniciativas es una manifestación este jueves en la ciudad de Mérida, que pretende aglutinar a cientos de agricultores extremeños, tanto de la provincia de Badajoz como de Cáceres, pues han encontrado una “respuesta masiva” de participación, ha destacado Antonio Ortiz, agricultor de Almendralejo y otro de los portavoces de la plataforma.

En la capital extremeña han organizado una marcha tanto con tractores como a pie en la que participarían agricultores que “ven peligrar su futuro” y que han decidido unirse para “transmitir el mensaje de forma coordinada y no cortando carreteras a lo loco”.

En opinión de este colectivo, las medidas anunciadas en las últimas semanas por el Gobierno español son “completamente insuficientes”. “Hasta ahora no sólo no nos han tenido en cuenta sino que lo de ayer en Bruselas fue una tomadura de pelo, hay unas reivindicaciones claras y no se ha hecho referencia a ninguna en las conclusiones de los ministros en Bruselas”, añade Ortiz.

Además, han criticado que la Comisión Europea plantea medidas para reducir la carga burocrática de los agricultores y ganaderos que tengan explotaciones de menos de 10 hectáreas, “que son gente que no vive del campo y ni siquiera se está movilizando”.

La Plataforma para la Defensa del Campo es “aséptica”, ha hecho hincapié el portavoz, ya que no está integrada ni representada por ningún sindicato u organización agraria sino que nace como un movimiento “que representa a los agricultores que tienen una problemática en común y sobre todo para coordinar acciones en conjunto y sumar fuerzas en este momento histórico”.