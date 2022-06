UGT y CCOO: “La patronal del campo de Extremadura empeora las condiciones laborales para garantizar sus beneficios”

UGT y CCOO celebrarán asambleas con delegados, afiliados y trabajadores del campo para decidir los siguientes pasos a dar y las posturas a defender en las negociaciones futuras del convenio del campo de Extremadura, que afecta a unos 65.000 trabajadores.

Los dos sindicatos mantienen la convocatoria de huelga en el campo extremeño para los días 16, 17 y 18 de junio tras no haber alcanzado un acuerdo en la tercera reunión de mediación celebrada este pasado viernes en la Fundación de Relaciones Laborales, en Mérida. Justifican su decisión en la “cerrazón” de la patronal agraria, “que no ha propuesto hasta ahora nada que no fuera pérdida de derechos para los trabajadores”.

Durante los días previos a este paro celebrarán asambleas con delegados, afiliados y trabajadores del sector para decidir “los siguientes pasos a dar y las posturas a defender a partir de este momento en negociaciones futuras”.

Las dos organizaciones han asegurado que no van a permitir que los mismos que firmaron el anterior convenio colectivo y “ahora niegan sus propios compromisos” se salgan con la suya y “empeoren” las condiciones de trabajo cargando sobre los trabajadores sus beneficios empresariales. “No vamos a consentir que la única respuesta a los logros sociales que han costado décadas de pobreza y sacrificio se pierdan por el empeño de los empresarios del sector de cubrir sus beneficios”, han añadido.

Según CCOO y UGT, es la hora de la defensa de la dignidad del trabajo en el campo y los derechos de los trabajadores de la tierra.