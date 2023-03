La canción de El Redoble se convertirá en el himno oficial de Cáceres

La moción del alcalde, Luis Salaya, para que “El Redoble” se convierta en el himno de Cáceres ha salido adelante en la sesión plenaria de este jueves con matices y críticas por las formas y con acusaciones de “electoralista”, pero sin votos en contra. Solo se ha producido la abstención de Unidas Podemos y de la edil no adscrita Mar Díaz.

La portavoz, y única edil de Ciudadanos (Cs) tras la renuncia de los otros dos concejales del grupo, Raquel Preciados, ha manifestado que se trata de una moción “populista y hasta electoralista”, y ha lanzado una batería de reproches por la mala transcripción de la letra de la canción que se ha hecho en la moción registrada. En esta línea también se ha expresado el popular José Ángel Sánchez Juliá, aunque el PP también ha votado a favor. “Un himno tiene que unir y representar; el resultado en este pleno hubiese sido el mismo si hubiéramos evitado estas discrepancias con un consenso previo que no ha existido”, ha indicado.

La portavoz de Unidas Podemos (UP), Consuelo López, también ha criticado esta “premura” en incluir la moción de alcaldía en el orden del día del pleno.

Mientras, la concejala no adscrita Mar Díaz ha subrayado que “ese proceso participativo” que se tiene que iniciar ahora con la apertura del expediente, se tendría que haber realizado “antes de traer aquí la propuesta, porque existen herramientas para ello. No estoy en contra de la propuesta, pero me abstengo por las formas”.

El edil no adscrito Teófilo Amores se ha mostrado sorprendido por los reproches y ha mostrado su absoluta disposición a que esta propuesta llegue a buen término.

“Si hay que cambiar la letra que se haga, pero hay un fondo de acuerdo de que 'El Redoble' es algo tan cacereño que hay tirar para adelante con ello”, ha manifestado.

Salaya no ha defendido la moción, aunque sí ha intervenido al término del debate.

En su lugar lo ha hecho el edil de Participación y Barrios, David Holguín, quien ha señalado que esta propuesta “no es electoralista; es el resultado de un proceso de actividades y 16 talleres que han llenado plazas y hasta piscinas”.

Así ha referido al programa ‘Folk barrios’, de la Asociación Cacereña de Folklore El Redoble, con la colaboración del ayuntamiento, para aprender a bailar la jota más representativa de la ciudad.

“Esta propuesta es simplemente el inicio de ese estudio que hay que hacer, y para que todo eso ocurra hay que tener un expediente. No queremos un himno de cátedra sino el que está en la calle”, en palabras de Holguín.

Finalmente, Salaya ha aclarado que “delimitar la letra y el nombre del himno forma parte del proceso de participación” y que será “un debate largo”. Ha subrayado que su prerrogativa como regidor le permite iniciar este expediente por orden de alcaldía, pero que “se ha pretendido colectivizar esa apertura del expediente con esta moción en el pleno”.