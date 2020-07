La planta fotovoltaica flotante del embalse de Sierra Brava, entre Alcollarín y Zorita, echa a andar en las próximas semanas

La planta fotovoltaica flotante, que Acciona Energía S.A. construye en el embalse de Sierra Brava y que está ubicada entre los municipios cacereños de Alcollarín y Zorita, podría entrar en funcionamiento en las próximas semanas, ya que las obras están muy avanzadas.

Así lo ha asegurado el director general de Transición Energética, Samuel Ruiz, que ha comparecido este jueves en la comisión correspondiente de la Asamblea para responder a una pregunta del diputado de Ciudadanos Fernando Baselga, que quería conocer cuál es la postura del Ejecutivo en relación a este tipo de instalaciones.

Regulación de la planta

Según Samuel Ruiz, este tipo de plantas no necesita ninguna regulación específica, ya que están bajo el mismo marco regulatorio estatal que el resto y se rigen por la ley del sector eléctrico, y ha incidido en el carácter "demostrativo e innovador" de este proyecto.

No obstante y ante la preocupación de Fernando Baselga porque pueda haber "carta blanca" para la instalación de esta plantas, el director general ha indicado que por el momento no hay más expedientes en el cajón. Cuando llegan se da traslado de los mismos a todos los organismos "que tenga algo que decir, por lo que no se va a dar carta blanca".

Sí ha explicado que medioambientalmente se ha demostrado que tienen beneficios para el agua y su conservación y que esta planta está construida sobre 12.000 metros cuadrados, lo que no supone ni el 1 por ciento de 1.650 hectáreas que abarca el embalse.

Promoción de las energías renovables

Samuel Ruiz ha indicado que la política de la Junta es la de promoción de las energías renovables y este es un ‘reflejo claro’ de que la región está a la vanguardia en la transición energética. No obstante reconoce que este tipo de instalaciones está más dirigido a zonas donde no haya suficiente suelo disponible, que no es el caso de Extremadura, por lo que estima que su presencia en la región "no será muy significativa", pero es un escenario de oportuno "y tienen nuestro respaldo".