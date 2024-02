Los colegios extremeños tendrán un mes para adaptarse a la prohibición del móvil en clase

Los colegios e institutos extremeños tendrán alrededor de un mes para adaptar sus normas a la instrucción de la Consejería de Educación de prohibir, en estos centros, el “uso y exhibición” de los dispositivos inteligentes personales, incluidos móviles y relojes, cuya vigencia empezará este viernes.

La medida ha sido consensuada con toda la comunidad educativa, según ha expresado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, tras la Mesa Sectorial de Personal Docente que ha aprobado la instrucción por unanimidad. “Empezará a aplicarse a partir de mañana, entra en vigor mañana -por el viernes-, aunque vamos a dar flexibilidad a los centros para que puedan ir adaptando sus distintas normativas, cierto tiempo, no vamos a esperar dos años para que se lleve a cabo, muchos de ellos ya la tenían ajustada”, ha resaltado Vaquera.

La instrucción, que afecta a todos los centros educativos extremeños con financiación pública, incluidos los colegios concertados, no refleja las sanciones sino que remite al decreto 50/2007, sobre las normas de convivencia en los centros. Además, las sanciones estarán “coordinadas y establecidas” con la dirección de los centros, dando a éstos “autonomía”, ha dicho la consejera.

Con la excepción, previa autorización paterna para menores de edad o informe médico, en jornadas formativas, excursiones y por temas de salud, la medida se da para todos los niveles educativos (infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP).

La prohibición del uso de dispositivos inteligentes de uso personal concierne a todo el recinto del centro y durante toda la jornada escolar, incluyendo también actividades formativas extraescolares, servicios complementarios como comedor y aula matinal y el transporte escolar.

“La Consejería de Educación no está en contra de la tecnología y de los avances tecnológicos, del uso, no del abuso; no podemos tener a niños, desde Primaria incluso, enganchados al móvil”, ha aseverado la responsable de la Junta. En su opinión, las redes sociales y la inteligencia artificial hacen “mucho daño a la juventud”, entre otros aspectos por ser espacios de acoso, por lo que ha justificado la decisión por el aspecto académico, social y de igualdad, para evitar que “los niños se sientan de primera y de segunda” en función del teléfono que tengan, ha apuntado. “Un profesor no puede ser un vigilante y decir al alumno deja el móvil y escúchame”, ha reiterado.

A la instrucción, que no afecta a la universidad, se podrán acoger además los centros privados de la comunidad autónoma.

Para Lourdes Núñez, secretaria de la Federación de Enseñanza en CCOO, con esta instrucción se ha creado “un cuerpo base” que sirva de “paraguas” a los centros en su organización, pero sin “menoscabar” su autonomía para decidir el uso “adecuado” y “didáctico” en determinadas circunstancias de este aparato electrónico.

“Es una demanda de toda la comunidad educativa, se pretende que los dispositivos móviles se usen de forma conveniente”, ha dicho, por su parte, Juan Manuel Jiménez, secretario de Educación de UGT.

Asimismo, la delegada de CSIF Ana Flores ha valorado el acuerdo de hoy que, a su juicio, “no supone una gran novedad” sino plasmar en una instrucción las decisiones tomadas anteriormente para los centros educativos no universitarios.