Salvatierra de los Barros se alegra del nuevo Plan de Residuos pero no quiere vertedero de tamaño alguno

El nuevo Gobierno autonómico aprobada este martes un nuevo Plan de Residuos de Extremadura (Pirex) que amplía a más del doble, de 25.000 a 55.000 toneladas/año la capacidad máxima de los vertederos en la región, lejos de los 300.000 que se pretendían en Salvatierra de los Barros, Badajoz, pero la plataforma ciudadana sigue intranquila hasta que se deseche ese expediente anterior ya que no quieren vertedero de tamaño alguno.

La plataforma “Salva tu Tierra” ha advertido de que se mantendrán “vigilantes” y en declaraciones a la agencia Efe su presidente, José Luis Chaparro aclara que el nuevo Pirex duplica la capacidad del anterior, 25.000, con la que se inició el trámite del proyecto de macrovertedero de residuos industriales que la empresa 3RS Gestión MA Extremadura SL quería instalar en la localidad y que hablaba de 300.000.

Para ellos el problema sigue hasta que no se resuelva por completo el procedimiento contencioso administrativo y “todos los contratos no hayan sido resueltos”, ya que la promotora sigue teniendo los derechos sobre los terrenos en los que sitúa su proyecto.

El cualquier caso rechazan la instalación de cualquier vertedero en Salvatierra “sea de la dimensión que sea” ya que el terreno donde se ubicaría está a escasos dos kilómetros del centro urbano, cerca de una granja avícola que genera mucho en empleo en la localidad y cerca de varios manantiales.

“No se trata de que el vertedero sea más grande o pequeño, el proyecto nunca se debería haber admitido a trámite porque tampoco respetaba nada de lo establecido en el Pirex anterior”.

Aunque celebre que finalmente no se haya ampliado la capacidad de los vertederos en la región a 180.000 toneladas como se barajaba, algo que para su juicio “no tenía ningún sentido porque no ha crecido tanto la actividad industrial en Extremadura”, la plataforma mantiene cierta “desconfianza” e “intranquilidad” porque el Pirex nuevo “habla de forma genérica de las zonas protegidas pero no especifica las distancias” en las que deberían ubicarse.