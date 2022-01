Comienza la carrera por presidir el PP extremeño aún sin fecha de Génova

Todavía no hay fecha para la celebración del congreso regional donde se aprobará el nombramiento del nuevo presidente del Partido Popular de Extremadura, cargo que ostenta José Antonio Monago, mientras los posibles candidatos se posicionan y buscan apoyos.

El portavoz del PP de Extremadura y alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha pedido este jueves "serenidad", "respeto" y el “fin de las filtraciones que dañan al partido", a la vez que ha reiterado su intención de optar, una vez que se convoque el congreso regional, a liderar el PP extremeño.

Pizarro ha comparecido ante los medios de comunicación ante las "filtraciones" sobre el congreso regional, no convocado aún, del PP extremeño, según las cuales ni el primer edil ni el actual presidente del partido en Extremadura, José Antonio Monago, cuentan con el apoyo de la dirección nacional para dirigir la formación.

"A lo largo de mi trayectoria política he sido un hombre especialmente respetuoso, incluso se puede decir que obediente, con las cuestiones que plantea el partido, y por eso pido respeto a todos", ha señalado Fernando Pizarro.

El primer edil ha afirmado que "determinadas filtraciones no son buenas para las siglas del PP y provocan una falta de respeto a quien gobierna todavía el partido, y a quien yo siempre he dedicado mis mejores palabras, porque, entre otras cosas, yo soy alcalde gracias a José Antonio Monago, que en un momento confió en mí y me apoyó en las primarias de 2010".

A su juicio, estas filtraciones “crean un revuelo y tiras y aflojas que no benefician en absoluto al PP de Extremadura”.

Pizarro se ha referido también a las campañas en las redes sociales protagonizadas por afiliados del partido en las que piden que sea él quien lidere el PP extremeño y ha indicado que los afiliados son libres de expresar su opinión.

"Yo he manifestado en todo momento que estoy a disposición del partido, como también he manifestado que tengo interés en ser candidato a ese congreso que se convocará supuestamente después de las elecciones de Castilla y León, y esta situación no ha cambiado y esto lo he hablado en varias ocasiones con Monago, esta mañana la última", ha destacado.

Pizarro ha pedido "serenidad a todos, porque queda mucho tiempo”, así como respeto para el partido "porque -ha insistido- las filtraciones nos hacen poco favor, porque hay una máxima que es divide y vencerás y nosotros no podemos permitirnos el lujo de dividirnos".

"Soy partidario y firme defensor de un congreso con una sola lista de consenso, pero si hay democracia interna y libertad, como así lo creo, se podrán presentar todos los afiliados que quieran y podrán valorar cuál es la persona indicada para liderar el partido en Extremadura".

Por su parte, la concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, María Guardiola, se ha pronunciado este jueves sobre su posible candidatura a liderar el PP de Extremadura, aunque no ha oficializado esa posibilidad y ha asegurado que no va a decir nada "por respeto a Monago y al proceso interno del partido" y que hablará cuando se convoque el congreso regional.

Guardiola ha insistido en que “para mí, en este momento, es absolutamente imprescindible el respeto a la figura del presidente Monago. Yo respeto el proceso interno de mi partido. Cuando se realice la convocatoria al congreso, nos pronunciaremos todos los afiliados”.

Desde el PP también insisten en que Génova está esperando a que se celebren las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León para convocar el congreso extremeño y aseguran que tendría lugar 45 días después de los comicios, es decir que no se fijaría hasta el mes de abril.