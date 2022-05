Extremadura destaca el “gran avance” que supone la nueva ley sobre el aborto

La consejera de Igualdad y Cooperación Internacional de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha valorado este miércoles “la gran reforma y el gran avance” que supone la decisión del Gobierno de España de modificar y ampliar los derechos de las mujeres con la nueva regulación de la Ley del Aborto.

En declaraciones a los medios, tras aprobarse ayer en Consejo de Gobierno el anteproyecto de la ley, Gil Rosiña ha manifestado que España “está a la vanguardia de Europa y del mundo en materia legislativa” sobre la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y “este es un paso más”, ha agregado.

Ha destacado la importancia de que se pueda hablar ya de la salud menstrual, de las “reglas incapacitantes” con posibilidad de baja laboral o que esta se estipule también en la semana 39 de embarazo, “cuando estás prácticamente a punto de parir, tienes los pies hinchados y no puedes con el cuerpo”.

En definitiva, según la consejera, con esta ley se demuestra que “las cosas de las mujeres y los problemas de las mujeres no son una cuestión menor para este Gobierno”, sino de “prioridad de agenda pública y de avance en políticas y libertades en un país democrático que tenía un debe, como incorporar la perspectiva de género en el sistema público de salud”.

Objeción de conciencia de los médicos

En ese sentido, Gil Rosiña ha dicho que si tuviera que destacar algo de lo que trae esta nueva regulación, sería el gran avance que va a suponer el regular la objeción de conciencia de los médicos, que es un derecho fundamental e individual.

A su juicio, eso podrá garantizar que “las mujeres de este país que tienen que interrumpir un embarazo, por decisión propia o por prescripción médica, lo puedan hacer con todas las garantías de un sistema sanitario público que las protege y que le da la mejor respuesta posible”.

“Lo que se hace ahora como norma y como cuestión general es lo que va a ser la excepción, que es ser derivada a una clínica privada”, ha destacado la consejera.

Isabel Gil Rosiña ha recordado que se hacen otras leyes fundamentales como la de la Eutanasia “y en seguida damos los pasos preceptivos para ponerlo en marcha”. “Por qué con esta cuestión no -se ha preguntado- si era una derecho de las mujeres que estaba regulado en nuestro país desde el año 2010”.

Preguntada sobre el hecho de que una menor pueda abortar a los 16 años sin permiso paterno, ha manifestado que el Gobierno no legisla sobre cuestiones morales o creencias, sino que garantiza el acceso y el derecho a los servicios públicos y, en ese sentido, ha recordado que las jóvenes de esta edad pueden someterse a operaciones de otra índole.

Ha instado a no fomentar debates “erróneos y falsos en la sociedad española y extremeña” y ha dejado claro que la ley de plazos, aprobada en el 2010, “no ha traído más abortos a este país, nada más lejos de la realidad”.

Sobre la reducción del IVA a los productos de higiene femenina, que finalmente no se incluye en el anteproyecto, Gil Rosiña ha recordado que apuestan por esta cuestión que incluía el programa electoral del PSOE y ha aclarado que la legislatura no se ha terminado, por lo que ha señalado que “si no va en esta ley, igual va en otra”, según ha confiado.