Guardiola no se plantea sacar al PP de la coalición en Don Benito: “La alcaldesa sabrá qué imagen quiere dar a sus vecinos”

La situación en Don Benito (Badajoz) dista mucho de la normalidad social y política pero la presidenta del PP extremeño y de la Junta, María Guardiola, no se plantea abandonar el apoyo que su partido presta a Siempre Don Benito, la formación que se presentó a las elecciones de 2023 con el único objetivo de frenar la fusión con Villanueva de la Serena, tras los acontecimientos del último pleno. Ambos gobiernan en coalición tras un pacto 2+2 que dará la alcaldía al PP en el verano de 2025.

Pero mientras tanto, las escenas de crispación se repiten en cada sesión plenaria, como este lunes cuando la alcaldesa se negó a aceptar preguntas de los vecinos que no tuvieran que ver con el orden del día. Ello provocó que la llamaran “fascista” y se iniciara un enfrentamiento verbal entre algunas personas del público, algunos integrantes de Siempre Don Benito, el marido de la alcaldesa, que profirió amenazas de muerte e insultos homófobos, y la regidora, María Fernanda Sánchez, que señaló e increpó a los periodistas que acudieron para cubrir el pleno.

Guardiola ha calificado el último pleno como “un espectáculo lamentable” pero ha rechazado pedir dimisiones bajo la premisa de que Sánchez no pertenece a su partido, aunque el PP gobierna en coalición y, por lo tanto, la apoya porque, según ha dicho, la gestión municipal “no tiene que ver con la actitud de un momento dado de una persona”.

“En mi opinión, los representantes públicos, los políticos, tenemos que tener decoro y saber estar por respeto a las personas que nos han votado”, ha reiterado la presidenta extremeña quien ha asegurado que ella responde por los políticos del PP y no por los de otras formaciones. Por ello, ha apuntado que cada partido tiene que saber a quién tiene en sus filas y qué imagen quiere dar“ pero, ”hasta el momento“, no se habla de ningún delito, sino de una ”actitud lamentable“ que, a su juicio, los representantes políticos no deben tener jamás, ”por respeto a la ciudadanía“.

“Si estuviera en mis filas yo sé lo que haría, pero no pertenece a mi partido político, ella sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos”, ha recalcado.

Moción de censura

Pero el PSOE de Don Benito ha propuesto ya al PP la presentación de una moción de censura conjunta para desbancar a la alcaldesa. El vicesecretario de los socialistas, Manuel Gómez, ha anunciado esta propuesta para “poner fin a una situación insostenible que va en contra de los intereses de Don Benito y sus vecinos”.

Del mismo modo, ha señalado que esta decisión tiene como base la “actitud inadmisible” de la alcaldesa y sus “ataques a la libertad de expresión, ya sea a los vecinos como a los periodistas que cubren la información del municipio”.

En tanto se produce una respuesta del PP de Don Benito, el PSOE ha reiterado su petición de dimisión a la alcaldesa porque “lleva tiempo sobrepasando los límites que establece la democracia y por ello instamos a los concejales del PP que dejen de mirar a otro lado y reconsideren el apoyo prestado que permitió a Siempre Don Benito ocupar la alcaldía durante los dos primeros años de esta legislatura”.