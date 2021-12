Monago dice que Extremadura "se está quedando atrás" en la recuperación

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este viernes que la región “se está quedando atrás” en la recuperación económica tras la pandemia, tras certificar los datos de destrucción de empleo de este último mes.

Para Monago, la caída en la afiliación a la Seguridad Social en el sector privado deja a las claras que las empresas “lo están pasando muy mal” y que las ayudas “no están llegando en tiempo y forma”. En este sentido, ha recordado que la Junta de Extremadura va a tener que devolver la mitad de lo concedido por el Estado para paliar los efectos de la pandemia para pymes y autónomos, según denunciaron esta misma semana organizaciones de autónomos.

“A Extremadura no le sobra ni un duro y no podemos permitirnos renunciar a más de 50 millones de euros por la nefasta gestión de la Junta”, ha manifestado Monago. A su juicio, esas subvenciones podrían haber ayudado a que no hubiera casi 2.000 extremeños menos afiliados a la Seguridad Social en el sector privado en la región, mientras que aumenta a nivel nacional.

Igualmente, el presidente del PP ha señalado las “nulas oportunidades de futuro” para los jóvenes extremeños, para quienes el Gobierno autonómico “no tiene plan que frene la destrucción de empleo y la emigración”.

Así, se ha referido a la caída en la afiliación de los menores de 25 años en más de medio millar de personas, lo que significa que la mayor parte de la destrucción de empleo en Extremadura afectó a los más jóvenes.