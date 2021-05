Monago reprocha a Vara que no estuviera en el grupo de comunidades contra la despoblación

El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, reprocha al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que no estuviera en el foro contra la despoblación celebrado el pasado jueves por las regiones de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, y le ha instado a buscar aliados y reclamar fondos para afrontar esta "urgencia real".

"Nadie entiende que Extremadura no esté ahí, por eso exigimos a Vara que descuelgue el teléfono y llame inmediatamente a los presidentes de esas comunidades autónomas que sí están trabajando", decía Monago este lunes en rueda de prensa.

Los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Javier Lambán, Emiliano García Page y Alfonso Fernández Mañueco, pidieran el pasado jueves al Gobierno la celebración de una cumbre con las ocho autonomías afectadas por el problema de la despoblación.

Según Monago la ausencia de Extremadura en este foro, celebrado en Albarración (Teruel), es una prueba de que el Gobierno regional está obviando "deliberadamente" el problema del reto demográfico. Fernández Vara no estuvo allí según interpreta Monago porque aparecer en dicha reunión "suponía reclamar algo al señor Sánchez" y su postura es por contra "no reivindicar nada, no levantar la voz y conformarse con lo que nos quiera dar Moncloa", pese a que desde 2015 Extremadura ha perdido 33.997 habitantes.

Ante esta realidad "urge tomar medidas e iniciativas que pongan freno a esta desbandada general" porque Extremadura va a perder 71.000 habitantes entre 2018 y 2033 según la proyección del Instituto de Estadística de Extremadura.

"Las luces de emergencia se han encendido y nos están alertando del desastre", ha insistido el presidente del PP, que también ha denunciado el "aislamiento", en cuanto a alianzas, que Fernández Vara ha sometido a la región.

Ante ello, le ha emplazado a buscar aliados, proponer políticas y presupuesto para abordar un asunto que "no es un problema local", sino una realidad ante la que hay que unirse para reclamar fondos en todos los foros posibles para combatir el éxodo.