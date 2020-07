Propuesta en el Congreso de Diputados para que las grandes plantas solares conlleven proyectos empresariales

Que los grandes proyectos de energías renovables lleven aparejados proyectos empresariales en la zona donde se instalan, creando empleo estable y continuado en el tiempo, solicita la proposición no de ley impulsada en el Congreso de los Diputados por el diputado socialista por Cáceres César Ramos, y que pretende que la energía verde sirva para desarrollar las zonas rurales.

Será debatida en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y como se detalla en la PNL registrada, y explica el diputado cacereño, “esta puede ser una oportunidad única para cambiar el modelo actual y poner en marcha uno que permita un mayor desarrollo y creación de empleo en el entorno rural; un nuevo modelo que, además, conlleve una mayor eficiencia en la producción y distribución de la energía”.

También propone que se estudie el modo de facilitar y garantizar el acceso de proyectos ciudadanos participativos.

Para Ramos “el impulso de la producción de energía verde debe y puede servir como una de las principales herramientas para afrontar el reto demográfico en la provincia de Cáceres”. Asimismo, ha añadido que la propuesta del PSOE no choca con ninguno de los proyectos de energías renovables que se encuentran en vías de implantación como pueden ser los proyectos de huertos solares en Logrosán o Ceclavín, lo que se busca con esta propuesta es que esas nuevas plantas “sean una esperanza de futuro para los habitantes de la zona, hasta ahora no solo es que se dé la paradoja de que los consumidores que viven en los pueblos, cercanos a los puntos de producción, paguen lo mismo que los consumidores urbanos sino que la ocupación de grandes superficies municipales no se ven compensadas con la generación de desarrollo de los pueblos, que continúan despoblándose”.

“Desde el PSOE seguiremos trabajando para que los pueblos de Cáceres, y de Extremadura, pueden aprovechar sus recursos naturales para tener una ventaja competitiva a través del autoconsumo energético y para que se produzcan las modificaciones necesarias para que esto sea posible”.