Vara aplaude que un grupo empresarial extremeño asuma las riendas del Grupo Gallardo

El secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado este sábado su satisfacción porque el grupo extremeño Cristian Lay se vaya a hacer cargo del también extremeño Gallardo Balboa, por lo que representa para la comunidad contar con un empresario "que pueda asumir este inmenso reto".

En una rueda de prensa celebrada después de la reunión del Comité Regional del PSOE, Fernández Vara ha recordado que el Gobierno regional prefería que fuera un grupo extremeño el que se quedará con el grupo siderúrgico, "no solo porque llevara la bandera de Extremadura al lado", sino porque tiene que ver con el futuro de la región y "con el impulso, el tirón y el ejemplo".

Ha agradecido el papel que han mantenido durante estas semanas el resto de fuerzas políticas de Extremadura, ya que han estado con actitud positiva y se ha mandado un mensaje de que había en torno al proyecto "unanimidad política y social" y cree que eso ha tenido que ver mucho con el resultado final.

También le produce satisfacción contar con un empresario como Ricardo Leal, propietario de Cristian Lay, que es capaz de asumir ‘este inmenso reto’, porque Gallardo Balboa no solo tiene empresas en Extremadura sino en otros lugares de España.

“Este es un éxito enorme de Cristian Lay, que nos tiene para ayudar en lo que esté en nuestras manos”, ha dicho Fernández Vara, que ha precisado que ese mismo apoyo habrían dispensado si finalmente hubiera sido la compañía Megasa la que se hubiera hecho con Gallardo.

No obstante, ha pedido que se entienda lo que representa para una región como la extremeña, "que quiere y necesita para no depender de la solidaridad del resto de España, empresas grandes y potentes que aumenten nuestro PIB, nuestro empleo y nuestro salario, porque no solo es bueno para Extremadura, sino también para España".