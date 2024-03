Vox acatará en Extremadura la decisión del PP sobre la acogida de inmigrantes procedentes de Canarias

Los Grupos Parlamentarios de PP y Vox han evidenciado sus diferencias ante la crisis migratoria que vive Canarias, pues el primero garantiza que cumplirán los acuerdos de la conferencia sectorial y sus competencias en este asunto, mientras que el segundo ha aseverado que no van a “comulgar con la inmigración ilegal seamos parte del gobierno o no seamos parte del gobierno”.

Los grupos parlamentarios de la Asamblea han sido cuestionados por las declaraciones del nuevo portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien el lunes afirmó, con motivo de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que su partido impedirá el traslado de inmigrantes ilegales desde Canarias a las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con el PP, como es el caso de Extremadura.

El portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que la Junta cumplirá la “legalidad”, los acuerdos de la conferencia sectorial y sus obligaciones en esta materia, pues no puede más que “prestar ayuda a quien lo necesita”, pero a la vez ha reivindicado que haya coordinación e información fluida entre el Gobierno y las comunidades autónomas al respecto.

Esta postura es la misma que la de la Junta. Su portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha dicho este martes que sí van a cumplir los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Inmigración y asumirán los compromisos que les corresponden ante la crisis migratoria que vive Canarias. Bazaga ha defendido “el cumplimiento estricto de la ley” con el objetivo de “coordinar una inmigración ordenada ante una crisis migratoria que existe, respetando, evidentemente, los pactos de ambos partidos”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha recordado que su partido rechaza la “inmigración ilegal”, pues “los recursos de la nación tienen que estar enfocados a las necesidades de los españoles”, y ha indicado que no cuenten con ellos “si hay otros grupos, como Podemos o el PSOE, que quieren chapotear en la ilegalidad”.

En relación al ejecutivo de PP-Vox en la Junta, ha señalado: “Nosotros siempre ponemos nuestro posicionamiento encima de la mesa, no hay ningún tema que no toquemos pero evidentemente es un gobierno de coalición. No vamos a comulgar con la inmigración ilegal seamos parte del gobierno o no seamos parte del gobierno”.

La portavoz socialista, Soraya Vega, se ha preguntado qué tiene que decir la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien dijo en su día que no iba a gobernar con quienes “deshumanizan” a las personas inmigrantes, ante este “nuevo órdago” de su socio de gobierno que además es “otro ataque a la cooperación internacional y los derechos humanos”.

También ha censurado estas declaraciones la portavoz parlamentaria de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha acusado a Vox de tener “muy poca humanidad y sensibilidad” hacia unas personas que están “huyendo de las guerras y el hambre”, en una comunidad además como Extremadura, donde “muchas personas tuvieron que emigrar” lo que la hace más consciente de la necesidad de ser “tierra de acogida”, y necesitada de personas en “sus pueblos, campos y fábricas”.

Para De Miguel, las sociedades multiculturales nos hacen mejores, con más valores, y le ha sugerido al portavoz de Vox nacional “que viaje más, que empatice y que lea un poco más la Biblia, que la lee mucho pero la debe leer al revés”.