Vox advierte a los empresarios y sindicatos de Extremadura: habrá más recortes

Vox saca pecho ante el proyecto de presupuestos que la Junta de Extremadura ha presentado para 2024, los primeros del Gobierno conjunto del PP y la extrema derecha en esta comunidad. No obstante, no se han recogido todas sus propuestas, por lo que no descarta la presentación de enmiendas parciales durante su tramitación parlamentaria, que ya ha comenzado.

Buena parte de esta satisfacción viene por el tijeretazo que el Ejecutivo plantea al dinero que cada año dedica al diálogo social y a la cooperación al desarrollo. El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha mostrado su satisfacción porque estas cuentas “tienen un marcado acento de Vox” y recoge, no solo compromisos del pacto de gobierno con el PP y que llevaron a María Guardiola a la Presidencia, sino también medidas del programa electoral, según ha asegurado.

Pero uno de los primeros aspectos que ha destacado el diputado ultra ha sido la “eliminación del gasto superfluo”, que se recoge en el acuerdo de gobernabilidad, y que se ha trasladado en la reducción de un 10% de las partidas dedicadas el año que viene como apoyo institucional a la patronal CREEX y a los sindicatos UGT y CCOO, y de un 26% del dinero para cooperación internacional al desarrollo.

Respecto al recorte a los empresarios y a los “sindicatos de clase”, Fernández Calle ha advertido que en los próximos ejercicios se “ahondará” en este aspecto. El acuerdo del PP y Vox en Extremadura recoge en su punto 55 una “reducción considerable” de estas subvenciones.

En este sentido, el secretario general de la CREEX, Franscisco Javier Peinado, ha considerado la reducción una “anécdota”, aunque “de mal gusto”, y ha asegurado que así se lo ha trasladado ya a la Junta de Extremadura. Además, se ha preguntado por qué la reducción solo afecta a esta entidad y no en el caso de otras organizaciones relacionadas con distintos sectores empresariales.

No obstante, ha insistido en que ya se trasladó a la presidenta extremeña, María Guardiola, que la patronal no llevaría a cabo “ningún tipo de reacción a lo que viniese de cara a los presupuestos”, para expresarle “la total disponibilidad” para trabajar con el Ejecutivo autonómico, como ha sido en las anteriores legislaturas.

Sobre el considerable recorte para cooperación al desarrollo, el portavoz de Vox lo ha justificado por el endeudamiento de la región para llevar fuera unos recursos que necesitan los extremeños, quienes “en muchos casos están cerca de la exclusión con niveles de renta paupérrimos que no les permiten vivir con dignidad”. Sin embargo, al mismo tiempo ha mostrado su satisfacción por medidas concretas como la eliminación de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones para herencias de hasta 500.000 euros netos.

Por otro lado, Vox ha puesto también el énfasis en los aumentos en la partidas dirigidas a los ámbitos de la sanidad, educación, agricultura, infraestructuras, políticas de empleo y emprendimiento juvenil.

Fernández Calle también ha revelado que en estas cuentas “no se retrae ningún recurso para atender a las víctimas de violencia contra la mujer, pero sí se incluye por primera vez la violencia que se ejerce en la familia contra niños, ancianos y hombres”.

En cuanto a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, la única que dirige su partido en Extremadura, se destina una partida global de 321,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% con respecto al presente ejercicio y representa el aumento más importante en el conjunto de las consejerías.

Este dinero se destinará a construir nuevos centros de trabajo del plan INFOEX en Don Benito (Badajoz) y Deleitosa (Cáceres), así como a la renovación de su flota de vehículos con los “más modernos a disposición en el mercado” y se configurará un Plan Forestal, algo “que no teníamos y que es absolutamente fundamental”. También se recoge un incremento significativo en el fomento a la cultura taurina, que con 700.000 de euros ha experimentado un aumento del 800%.