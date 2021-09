15.000 inmunodeprimidos recibirán una dosis adicional contra la covid en Extremadura

La Junta de Extremadura prevé inocular la dosis adicional de la vacuna contra la covid-19 a unas 15.000 personas en situación de grave de inmunosupresión, aunque aún no hay fecha para comenzar, y preferentemente se les administrará el mismo tipo de vacuna que recibieron con anterioridad.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha asegurado este jueves a Efe que tienen dosis suficientes para este proceso, pero aún no saben cuándo comenzará. "Estamos preparando los listados, ya que además de los trasplantados de órganos sólidos y de médula ósea se incluyen para esa dosis adicional las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20 como el rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, veltuzumab, tositumomab y britumomab, que debemos extraer de la base de datos de Farmacia", ha precisado.

Esa dosis adicional debe suministrarse al menos 28 días tras haber recibido la anterior y para hacerlo habrá llamamientos individuales. Esta dosis adicional se administrará preferentemente en los hospitales.

La estrategia indica que se les debe administrar una vacuna RNA mensajero, que son Pfizer y Moderna, y preferentemente el mismo tipo de vacuna que la administrada con anterioridad. "Nuestra posición es la que marcan los técnicos de la Ponencia de Vacunas", ha indicado Sanidad.

Por otro lado, Sanidad ha asegurado a Efe que en Extremadura no se plantean estrategias como las que estudia Cataluña para captar a los jóvenes que aún no se han iniciado en la vacunación, como descuentos en conciertos, albergues u otras actividades culturales y de ocio, además de trabajar con "influencers" para que difundan la necesidad de ponerse la inyección". "No tenemos un problema con la vacunación de los jóvenes", ha aseverado Sanidad.