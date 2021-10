La Junta insta a un debate "sereno" sobre cómo se pagan las carreteras

La consejera de de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha invitado a las fuerzas políticas a abrir un debate "sereno" sobre "cómo se pagan las carreteras", su conservación y su mantenimiento.

Lo hizo en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta del diputado de Cs Joaquín Prieto sobre si la Junta de Extremadura considera óptimo introducir peajes en las autovías estatales que discurren por la región.

El parlamentario ha considerado un "castigo" a los trabajadores y a las empresas el plan en el que trabaja el Gobierno central con este fin, un "robo a mano armada" en una región sin alternativas de transporte como Extremadura, además de ser "un impuesto a las carreteras que no contribuye al reto demográfico".

La consejera, tras destacar los 18 millones de euros que el Ejecutivo central ha invertido en la conservación de 1.689 kilómetros de carreteras estatales en Extremadura, ha afirmado que "el problema no es pagar o no pagar", sino "cuándo y cómo se debe pagar ese mantenimiento y esa conservación".

Ha advertido de que no mantener estas infraestructuras ni asumir los gastos que conlleva tiene "graves consecuencias" para la seguridad vial.

Según Iglesias, "no hay una voluntad de gravar a los ciudadanos sino de prestar mejores servicios", por lo que ha invitado a los grupos políticos "a una reflexión serena, a salir del ruido, a debatir cuál debe ser la calidad de las infraestructuras, con consenso y sin agravios entre territorios".

"Para estar en contra de algo hay que conocerlo, así que yo no digo ni que sí ni que no, le digo que nos sentemos y hablemos porque si no será imposible hacer nuevas carreteras".