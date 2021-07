Una parroquia de un pueblo de Cáceres retira una publicación homófoba tras las críticas de los vecinos

Las redes sociales las carga el diablo y, si no, que se lo digan a la parroquia de Almoharín, un pueblo de 1.800 habitantes de la provincia de Cáceres. El pasado 30 de junio, dos días después de la celebración del Orgullo LGTBI, compartió en su cuenta de Facebook una publicación de un portal digital que relataba la historia de María, una mujer lesbiana que “gracias a la fe” logra “dejar atrás esta forma de vida”.

Pero los comentarios y críticas recibidos en esta red social por parte de los vecinos del municipio, que calificaron el texto de homófobo, obligó a la parroquia a retirarlo y publicar un comunicado firmado por el sacerdote, Carlos Piñero. Pero lejos de calmar los ánimos, los ha empeorado.

El relato de María relaciona en varios ocasiones la homosexualidad con un “mundo de sexo, drogas y alcohol que casi le hicieron perder la vida”, pero ayudada “a través de la fe, la castidad e incluso por personas situadas en el punto de mira del lobby LGTBI”, la mujer tomó “la decisión de renunciar a las relaciones con personas de mí mismo sexo, vivir su fe de un modo coherente y alcanzar su meta final que es el cielo”.

Entre los comentarios a esta publicación se pudo leer durante las horas que permaneció visible que es “una rabia y vergüenza leerlo”, que es un texto “fuera de lugar”, “repugnante” y que es un “asco” porque “luego va el señor que ha colgado esta noticia preguntando con cara de bueno por qué se les niega el saludo a dos chicas que se aman, que se quieren y que no tienen que dar explicaciones a nadie. Te tratamos con más respeto que nos tratas tu, que piensas que tenemos una enfermedad”.

También hay quien lamenta que el pueblo “esté en boca de todo el mundo por publicaciones de este tipo, cuando somos un pueblo en el que es respeto es nuestro mayor signo de identidad, diverso, respetuoso y tolerante”.

Explicaciones en una carta

En el comunicado posterior publicado por el sacerdote, se explica que la publicación ha sido retirada para “no incitar a la violencia contra la parroquia”, pero que se trata de un “testimonio muchas veces silenciado por los medios”.

Además, rechaza las acusaciones de homofobia porque en el artículo se plantea el “acompañamiento y el apostolado de amistad” hacia personas LGTBI. También niega que se fomenten las terapias de conversión porque en la iglesia no se aplican “terapias psicológicas, psiquiátricas ni biológicas, sino filosófica y espiritual”.

Piñero asegura que no ha habido intención de dañar, sino de “abrir nuevos horizontes” y aunque retiró la publicación, recuerda que el artículo 16 de la Constitución habla sobre la libertad religiosa e ideológica.

Pero las críticas tampoco se han hecho esperar. La explicación tiene ya más de un centenar de comentarios, mayoritariamente negativos: “Con estas declaraciones lo único que se hace es incrementar el miedo y los sentimientos negativos de muchas personas jóvenes que temen ser rechazadas por sus familias. La iglesia retrocede cada vez que hace este tipo de declaraciones”. Otra persona expresa sus dudas sobre la finalidad de la carta del párroco: “He leído la carta y no me queda claro si es una disculpa, o una justificación de lo que pasó ayer. Veo además que es muy extensa y no dices nada en concreto”.

Respaldo a la diversidad

Por su parte, la Fundación Triángulo ha condenado estos actos y ha recordado que las terapias de conversión son “falsas y provocan daños irreparables en las personas homosexuales” y que este tipo de comportamientos “refuerzan” las actitudes LGTBIfóbicas.

La presidenta de este colectivo, Silvia Tostado, ha puesto en valor que sean los vecinos de Almoharín “quienes manifiesten de forma pública su rechazo a este tipo de posiciones, lo que muestra que, salvo contadas excepciones, la ciudadanía siempre respalda de diversidad”.

Publicación ultraconservadora

El relato de María fue publicado en un portal religioso de la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI y está dirigido por Álex Rosal, que además preside el Grupo Libres, editora del medio ultraconservador La Contra TV.

En su perfil de Twitter niega la existencia de la violencia de género, aborrece del nacionalismo catalán y comparte teorías de la conspiración que afirman que Bill Gates quiere “recortar libertades e imponer un control social al estilo chino”.