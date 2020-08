Sanidad no ve motivo para multar a los organizadores de la corrida de toros de Plasencia

El Gobierno regional cree que no hay motivos para sancionar a los promotores y organizadores de la corrida de toros del pasado martes 4 en Plasencia, ya que los incumplimientos de las medidas sanitarias fueron culpa de algunos espectadores desobedientes pese a las instrucciones dada por la megafonía.

El festejo taurino, promovido y subvencionado parcialmente por el Ayuntamiento gobernado por el PP, fue televisado y tanto esas imágenes, como algunas fotos, han causado alarma social y protestas por lo que consideran una irresponsabilidad colectiva auspiciada desde el equipo de gobierno local.

La Vicepresidencia segunda de la Junta y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales afirma al respecto que la empresa presentó un plan de contingencia que cumplía los requisitos para la celebración del evento.

Se ha realizado no obstante “una investigación conjuntamente con la policía” y “según los primeros datos, no ha lugar a sanción al empresario ya que hubo avisos por megafonía de que se cumplieran las normas, los asientos que no podrían ocuparse estaban señalizados y el incumplimiento se produjo a partir del cuarto toro, a pesar de que se siguió advirtiendo por megafonía de respetar la distancia social. Hubo, por tanto, desobediencia individual de personas”.

Esta situación no obstante, sigue Vicepresidencia y Sanidad, “va a obligar a la dirección general de Salud Pública a que, ante futuros eventos, solicite a la delegación del gobierno el refuerzo de la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.