Qué hacer este fin de semana en Extremadura, planes para todas las edades

La primavera está a la vuelta de la esquina y en Extremadura ya se notan las ganas de sumar nuevas experiencias y recuerdos. Con la llegada de esta estación tan esperada, la región se llena de actividades y planes para disfrutar al máximo antes de que los días se alarguen y el calor del verano haga su aparición.

Desde experiencias al aire libre hasta eventos culturales, siempre hay planes para todos los gustos y edades. Conoce los emocionantes planes que puedes llevar a cabo en algunas de las localidades antes de que la primavera se adueñe por completo de Extremadura.

Comenzamos por la capital de la región, Mérida, y en ella tendremos teatro, danza y musicales entre otros planes.

MÉRIDA

Exposiciones

Del 5 al 29 de marzo

El lugar que habito’ de Abrahán Batres. Centro Cultural Santo Domingo Fundación CB.

Del 7 marzo al 31 marzo (tanto en horario lectivo de mañana como de tarde)

‘Con clase’ de los docentes de la EASD. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

Del 8 marzo al 23 marzo

‘Deteniendo el tiempo. La Semana Santa de Mérida en imágenes'. Sede Junta de Cofradías de Mérida.La exposición está formada por 40 fotografías de momentos y detalles de la Semana Santa, ha sido realizadas por el equipo gráfico de la web oficial de la Semana Santa.

Actuaciones

Sábado 16 de marzo

20:00 horas.

Let It Be, el Musical. Palacio de Congresos.

16 marzo - 17 marzo, Complejo Polideportivo Guadiana.

Un regalo para los fans de The Beatles, donde podrán disfrutar y recordar su música en vivo.

VIII Campeonato de Baile Deportivo Trofeo ‘Ciudad de Mérida’ y Trofeo ‘Lusitania’

Domingo 17 de marzo

17:30 horas.

La Reina del Hielo. El Musical. Palacio de Congresos. Una aventura divertida, alocada y llena de mensajes didácticos que nos recordarán la importancia del respeto por el medio ambiente, del trabajo en equipo y el valor de tratar bien a los que nos rodean.

18:00 horas.

Teatro: ‘La mansión encantada… de conocerte'. Sala Trajano.

Ocio

Domingo

17 marzo, 10:00h - 14:00h.

II Torneo de Ajedrez ‘Igualdad y Alianza por la Paz’. Parque de las VII Sillas Mérida. Actividad abierta a toda la ciudadanía organizada por el Club Deportivo Cibeles de Ajedrez de Mérida y que forma parte del Circuito EuroAce Sport Ajedrez 2024

CÁCERES

Exposiciones

Hasta el 12 de abril, en La lente y el pincel. Manuel Malillos Rodríguez presentará cuadros realizados en acuarela, predominando como tema los paisajes y escenas costumbristas.

Actuaciones

Sábado 16 de marzo

18:00 horas.

Concierto de Gilipojazz. El Corral de las Cigüeñas. Llega el trío madrileño de Jazz-Punk a Cáceres, con un 87,29% de música instrumental, donde también se combinan otros estilos como el Funk o el Rock Progresivo, el Metal y pinceladas de música clásica.

Concierto de Manolo García.

20:30 horas. Concierto Manolo García. Palacio de Congresos de Cáceres. El cantante presenta su Gira de Teatros 2023 en la que regresa a los escenarios en un renovado formato en el que interpretará en directo las canciones de su último trabajo de estudio que está compuesto por un doble álbum y que incluye los títulos ‘Mi Vida en Marte’ y ‘Desatinos Desplumados’.

Domingo 17 de marzo

12:30 horas.

‘Hakuna Matata'. Palacio de Congresos de Cáceres.Un espectáculo cargado de risas y baile que mezcla de realismo con fantasía, personajes humanos y animados, con coreografías acrobáticas y una escenografía sorprendente en la que todas las voces son en directo.

16:00 horas

Concierto de Groovy Celtic Band. El Corral de las Cigüeñas. La Groovy Celtic Band es una formación de músicos amantes del folk de raíz y en especial grandes conocedores de la música irlandesa, escocesa, bretona, o incluso gallega y asturiana, que llevan tocando juntos desde el año 2000.

Ocio

Sábado 16 de marzo

11:00, Colegio Diocesano José Luis Cotallo.

VI Carrera Solidaria COLEGIO DIOCESANO 2024

El objetivo de esta carrera es recaudar fondos y concienciar sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neuromuscular que afecta a unas 4.000 personas en España y que actualmente no tiene cura. Todo lo recaudado se destinará a la ASOC.

11:00 - 20:00 horas. Hotel Extremadura.

Feria del disco. La feria contará con una gran variedad de música de todos los estilos y épocas, tanto en VINILO como en CD, tanto nuevos como descatalogados.

20:00 horas. Gran Teatro de Cáceres.

GALA BENÉFICA DE CLAUSURA 2024, 31 Festival Cine Español de Cáceres. El Festival Cine Español de Cáceres se clausura con una nueva edición de la Gala Benéfica, en la que se conceden los premios a los mejores trabajos de cine y series, una de las citas más importantes del panorama cinematográfico nacional a la que asistirán premiados e invitados de nuestra cinematografía.

BADAJOZ

Exposiciones

Sábado y domingo.

Desde las 10:00 horas, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz.

La muestra 'Goya Hellboy: una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois'. Esta exposición acerca la obra de Francisco de Goya a través del personaje contemporáneo Hellboy, gracias a los trazos del reconocido ilustrador francés. En la muestra, el artista francés reflexiona sobre la iconografía fantástica creada por Goya, de las pinturas negras del Museo del Prado a los aquelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano, para incorporar a ella “un monstruo contemporáneo”, Hellboy, personaje creado por Mike Mignola.

Desde las 10:00 horas. Hospital Provincial Centro Vivo.

‘Arthingks’ [cosas de artista], Alfonso Doncel. Con esta exposición Alfonso Doncel pretende reflexionar sobre la intencionalidad, motivaciones y derivaciones de la acción de cosificar las ideas en forma de piezas de arte.

II Premio Internacional de Pintura José Gordillo.

Desde las 10:00 horas. Sala Vaquero Poblador en el Palacio Provincial.

Con motivo de la conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento del pintor y fotógrafo fontanés José Gor

dillo, el Ayuntamiento de Fuente del Maestre concibió y puso en marcha el Premio Internacional de Pintura José Gordillo.

Magia

Sábado 16 de marzo

19:30 horas. Villagonzalo. Casa de la Cultura.

‘Roto, un show de magia y …cosas’ de Lola Mento y Luigi Ludus. VI Festival de Magia con Encantamiento BADAKADABRA 2024. Un mago educado, correcto y elegante.Una maga loca, irreverente y no tan elegante… Juntos por primera vez en un escenario.

19:30 horas. Atalaya, Casa de la Cultura.

‘Martilda’ de Diario de una ilusionista

Ocio

Domingo 17 de marzo

20:00 horas. Palacio de Congresos de Badajoz.

Orquesta de Cuerda “Bonifacio Gil”. La Orquesta de Cuerda «Bonifacio Gil», dirigida por Miguel Calderón, se reúne de nuevo para llevar a cabo dos conciertos con un atractivo programa.

PLASENCIA

Sábado 16 de marzo

17:30 horas. Palacio de Congresos de Plasencia.

'HAKUNA MATATA'. Espectáculo familiar cargado de risas y baile que mezcla de realismo con fantasía, personajes humanos y animados, con coreografías acrobáticas y una escenografía sorprendente en la que todas las voces son en directo.

25 ANIVERSARIO DEL ALKÁZAR: “IBERIAN BIG BAND”.

Domingo 17 de marzo

20:00 horas. Teatro Alkázar.

Celebración con el concierto “For Once in my Life”, la Iberian Big Band y el cantante Gene García los 25 años de la reapertura del Alkázar como teatro municipal.

12:00 horas. Auditorio Santa Ana.

VISITA LOS ANIMALES DEL ZOO CON BARTOLITO - EL NUEVO MUSICAL. Espectáculo familiar, un nuevo musical en el cual se cantan canciones y se bailan coreografías populares conocidas por todos los niños.

CORIA

Sábado 16 de marzo

11: 00 horas. Valle del Alagón.

Coria en Movimiento.

IV Carrera Solidaria organizada por Fundación Spínola.

SANTIAGO DE ALCÁNTARA

Sábado 16 de marzo

10:00 horas.

I Ruta Motera “Tagus Oeste”. Recorrido: Carbajo, Membrío, Salorino, San Vicente de Alcántara, La Codosera, Porto de Espada, Valencia de Alcántara, donde se realizará una parada exhibición de motos, Cedillo, Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara.

Estos son solo algunos de los planes con los que podrás disfrutar de una Extremadura cultural, musical y en contacto con la naturaleza.