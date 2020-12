Unidas Podemos afirma que el Plan Navidad de la Junta es una temeridad

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado al Gobierno regional de poner en marcha desde el pasado lunes un Plan de Navidad que es una "temeridad" porque relaja las medidas sanitarias e invita a la ciudadanía a reducir precauciones; pide valentía a la Junta y la adopción de medidas "duras".

En un debate en el Parlamento regional este jueves, De Miguel ha acusado al gobierno de Fernández Vara de temblarle la mano a la hora de decidir qué medidas tomar para combatir la pandemia, y aplicar un plan de Navidad que es “una temeridad” porque contempla la relajación de algunas de las medidas adoptadas para hacer frente al virus.

Noviembre "fue el mes con más fallecidos en lo que llevamos de pandemia" y el pasado 9 de diciembre se superó la cifra de las 1.000 personas muertas. “Mil familias que estas navidades echarán a alguien de menos. Por esta razón no logramos comprender la estrategia que ustedes plantean respecto a estas navidades”.

Con ella “se está invitando a la población a que se relaje”. Está demostrado que el virus tiene mayor incidencia en las reuniones sociales, y a pesar de ello “han decidido relajar las medidas en vez de endurecerlas” en una época en la que la gente disfruta juntándose con sus seres queridos. También han decidido ampliar el horario del toque de queda, porque ¿entienden ustedes que esto no va hacer que aumente el riesgo de contagio?”, le ha preguntado al consejero de Sanidad.

10 personas, centros comerciales

Otra de las "contradicciones" que ha destacado la portavoz es que permitan durante estos días que 10 personas no convivientes puedan comer juntas en un restaurante, pero no hacerlo en una casa. Tampoco entiende Unidas Por Extremadura que ahora sí se perimetre la región “cuando hace un mes ustedes decían que era una locura confinar una comunidad autónoma porque estas no tenían fronteras. Son medidas tan contradictoras, tan sin sentido...". De Miguel le ha preguntado incluso al consejero Vergeles “si piensa dimitir si después de Navidad tenemos una tercera ola”.

Además, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha criticado que estemos sufriendo un aumento en el número de contagios, que el propio gobierno achaca a la movilidad en el puente de diciembre y a la campaña del Black Friday, “cuando los centros comerciales no están respetando los aforos”. De Miguel asegura que en estos grandes establecimientos no están cumpliendo con las restricciones, “mientras que el pequeño comercio está cumpliendo de manera escrupulosa las restricciones impuestas, lo que les supone menos beneficios”.

Por todo ello, y después de que el gobierno estatal permite la posibilidad de endurecer las medidas, la portavoz le ha pedido al Ejecutivo socialista “que sea valiente para tomar decisiones duras”. “Le estamos pidiendo, señor Vergeles, que actúe con contundencia, que sea responsable y que evite más muertes”