Cirque du Soleil abre el año en Santiago con 'OVO' y el Galicia Magic Fest inunda el Teatro Colón de A Coruña

Pues casi sin darnos cuenta hemos llegado a la última agenda del año que en realidad es también la primera de 2024. Ha sido un año cargado de actividad cultural y las previsiones para el nuevo ejercicio apuntan en la misma línea. De hecho, no hay que esperar mucho para encontrarnos con el primer gran acontecimiento cultural de la temporada. Este miércoles 3 de enero comienzan las sesiones del Cirque du Soleil en Santiago con su espectáculo Ovo, una gran manera de comenzar el año por todo lo alto con uno de los montajes más impresionantes que pueden verse actualmente en el mundo del espectáculo a nivel mundial. Estarán hasta el domingo 7 inclusive con actuaciones en el Multiusos del Sar de Santiago. Si no los has visto es una gran oportunidad para hacerlo, el espectáculo vale mucho la pena.

El comienzo de año llega cargado de magia porque en el Teatro Colón de A Coruña solo habrá que esperar el 2 de enero para poder asistir al Galicia Magic Fest, un montaje en el que estarán presentes grandes magos de distintas partes del mundo para hacer las delicias de niños y grandes. Pero antes de recibir al nuevo año aún queda pendiente despedir definitivamente al 2023. Lo hacen a lo grande Tony Lomba y Elio dos Santos en la Fábrica de Chocolate Club de Vigo, con su doble concierto de despedida del año y su particular espíritu antinavideño. Otra buena forma de recibir el año es darte una vuelta por el nuevo museo MAHI de Arteixo, que repasa la historia de la automoción a lo largo de más de siglo y medio. Si te interesan los coches, este es tu museo porque vas a poder ver ante tus ojos la evolución del invento que cambió el mundo para siempre. Y con esto nos despedimos por este año. Buena entrada de año para todos y feliz 2024.

Cirque du Soleil en Santiago. Multiusos del Sar. Del miércoles 3 al domingo 7 de enero

El año arranca con fuerza en Santiago con cinco días de actuaciones del famoso circo canadiense con su montaje “OVO”, que se centra en el mundo de los insectos. Las acrobacias de artistas reconocidos mundialmente y una puesta en escena cuidadísima caracterizan a los espectáculos del Cirque du Soleil que se ha convertido en sinónimo de una nueva forma de hacer circo en las últimas décadas. Aquí entradas.

Galicia Magic Fest en A Coruña. Teatro Colón. Martes 2 y Miércoles 3 de enero

Grandes magos del mundo como el coreano Jun Woo Park o el francés Michael Szaniel participan en la gala de ilusionismo Galicia Magic Fest que llega al Teatro Colón de A Coruña en la primera semana del año. Niños y grandes podrán disfrutar de un espectáculo en el que pueden verse magos de distintos estilos pero que siempre van a conseguir sorprender al público con sus trucos. Aquí entradas.

Tony Lomba y Elio dos Santos en Vigo. Fabrica de Chocolate Club. Viernes 29 y Sábado 30 de diciembre

Si te apetece despedir el año con una buena dosis de irreverencia nada mejor que hacerlo con un concierto de este dúo vigués que convierte cada una de sus actuaciones en una gran fiesta llena de buen humor. El único inconveniente es que te queden fuerzas para el Fin de Año después de una noche en la que Lomba y Dos Santos no van a dudar en darlo todo sobre el escenario. Aquí entradas.

Paseo histórico por la Automoción. Museo Mahi Arteixo. Exposición Permanente

El Museo Mahi de la Automoción ha abierto sus puertas recientemente en Arteixo y el recorrido por sus instalaciones nos permite acercarnos a la historia del automóvil desde sus inicios hasta nuestros días. Coches de todas las épocas muy bien conservados y apartados temáticos que relacionan la automóvil con el arte, el cine o la economía hacen de este nuevo museo una propuesta apasionante para los interesados en el mundo de la industria del automómovil. Aquí más info y entradas.

Otras propuestas:

Trabalhadores do Comercio en Vigo: La banda portuguesa que compartió escenario con Siniestro Total en su primer concierto en el Cine Salesianos vuelve a la misma ciudad 42 años después. Aquí entradas.

Concierto de Año Nuevo en Ourense: The Orbis Internacional Orchestra protagoniza el miércoles 3 de enero un concierto de Año Nuevo en el Teatro Principal de Ourense con un programa integrado por los clásicos de los Strauss y obras de compositores como Chaikovski, Rossini y Granados. Todo, aquí.

“Esfínter 3” en Vigo: Rober Bodegas, David Amor y Javier Veiga proponen “pechar o ano” con este espectáculo de humor que se presenta el 30 de diciembre en el Teatro A Fundación de Vigo. Aquí entradas.

Rock en Familia en Vigo: El Teatro A Fundación de Vigo acoge el jueves 4 un espectáculo músical para toda la familia basado en los temas de grandes bandas de rock de todos los tiempos. Aquí entradas.