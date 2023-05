El BNG exige a la Xunta que retire el protocolo que autoriza que personal de enfermería atienda urgencias pediátricas

El BNG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para exigir a la Consellería de Sanidade explicaciones por la indicación trasladada a los profesionales del área sanitaria de Vigo para derivar a enfermería y a atención telefónica las urgencias de niños que llegan a centros de atención primaria donde no hay pediatras. El protocolo ha sido calificado por la portavoz de sanidad de la formación, Montse Prado, de “intolerable”. La instrucción, ha reclamado, debe ser “retirada” y no solo “matizada”, como ha dicho el Sergas, porque “pone en riesgo” no solo a los menores, sino también a los profesionales, sin “soporte legal” para trabajar así.

Según Prado, esta orden “no es una ocurrencia de última hora”, sino el resultado de la “hoja de ruta” que el PP aplica desde hace años en su política de “desmantelamiento de la atención primaria” para “favorecer el negocio privado”, según declaraciones que recoge Europa Press. “Últimamente el PP está sobrepasando todas las líneas rojas”, afirmó la diputada.

El BNG va a pedir en el Parlamento que se retire la instrucción y que se adopten medidas para “garantizar la atención de niños y niñas en cualquier centro de salud por un especialista, un pediatra”. También reclamará a la Xunta que informe sobre el número de pediatras que están ejerciendo en Galicia, qué cupo tienen, cuántas plazas están sin cubrir o cuántos pediatras están próximos a jubilarse.

El concejal y candidato a la alcaldía de Vigo por el BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha denunciado que “una vez más” el área sanitaria se convierte en la “zona cero” de los recortes del Sergas, esta vez con un “castigo sádico” a una población vulnerable como son los niños. El edil vigués ha recordado que hay más de 3.600 menores en el área de Vigo sin pediatra asignado, y ha advertido de que la instrucción dada supondrá colapsar las urgencias hospitalarias y los puntos de atención continuada (PAC).

Fuentes del área sanitaria de Vigo defendieron, cuando se conoció el protocolo, que es “una guía de actuación” para casos “urgentes” de menores que van al centro de salud sin cita y que la intención de la Xunta es que “sean valorados por un profesional sanitario”, sea un enfermero o un médico de familia, si no hay pediatras.