Feijóo activa los mecanismos para garantizar el derecho a la eutanasia mientras Casado recurre la ley en el Constitucional

El mismo día que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia, una de las figuras de más peso dentro del partido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que Galicia ha activado los mecanismos para garantizar que se cumple ese derecho y afirmó que los interesados pueden iniciar el trámite de forma "inmediata". "Todas las leyes que se aplican en un Estado se tienen que cumplir. Es la diferencia entre un gobierno leal y uno insumiso", declaró ante la prensa horas después de que su partido llevase su disconformidad al Tribunal Constitucional.

En la víspera de que entre en vigor el grueso del articulado de la ley, lo que ha hecho la Xunta es tener "preparados" los tres documentos a los que "obliga" la norma para garantizar que las solicitudes se tramitan. Son el protocolo sobre el procedimiento administrativo, la guía técnica sobre el procedimiento médico y el decreto para crear la comisión de garantía y evaluación. Este último no está listo para aplicarse ahora mismo. Feijóo aclaró que el proyecto de decreto está siendo analizado por el Consello Consultivo. Considera que es "más seguro desde el punto de vista jurídico" este paso intermedio, que supone alargar el proceso. No ofreció un plazo concreto, pero sí dijo que entrará en vigor en cuestión "no de meses, sino de semanas". El tema, argumentó, es "muy importante" y esta comisión será la que decida si se dan discrepancias entre los médicos encargados de cada petición. La integrarán 12 personas -siete médicos, dos profesionales de enfermería y tres juristas-.

El presidente gallego dijo que supone que hay peticiones de eutanasia en la comunidad, pero no le constan todavía porque el plazo para registrarlas no se ha abierto.

El barón del PP recordó que el debate sobre la muerte digna tiene ya recorrido en Galicia e hizo alusión a que el Parlamento aprobó en 2015 por unanimidad una ley de cuidados paliativos. El tema de la eutanasia pasó a primer plano en toda España con las peticiones de Ramón Sampedro, un gallego que pasó casi 30 años postrado en una cama. En un salto al mar en 1968 sufrió una lesión que lo dejó tetrapléjico y su activismo en favor de una muerte digna abrió una reflexión social. En 1998 consiguió suicidarse con ayuda de su entorno.