Feijóo apoya que el PP no dé explicaciones sobre la imputación de Cospedal

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apoya que el líder nacional de su partido, Pablo Casado, no responda a las preguntas sobre la imputación de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, investigada dentro de la denominada 'Operación Kitchen'. Esta postura es, en opinión del barón gallego, "coherente" y no resulta "criticable". Su argumento es que Casado ya dijo en otras ocasiones que no se iba a "enredar" en hechos ocurridos antes de que él pasase a ocupar la presidencia del PP.

El propio Feijóo optó el jueves por salir en defensa de Cospedal. Tras conocerse su condición de investigada por la Justicia, manifestó que su pronóstico es que "no tendrá trascendencia". Este viernes dio su respaldo a Casado, que intenta desvincularse de la que fue secretaria general del partido.

La de Casado, ha insistido el barón gallego del PP, es una posición "perfectamente respetable". "Está previamente anunciada y lo único que hace es seguirla al pie de la letra".

Sobre los abucheos a periodistas -según el PP, eran "ciudadanos anónimos" ajenos al partido- cuando este jueves preguntaban a Casado sobre la imputación de Cospedal en Ceuta, Feijóo ha dicho "desconocerlos". Ha asegurado que no los considera justificables, pero ha liberado de responsabilidad a su partido: "Yo no sería responsable de que los abucheen, como ustedes (los periodistas) no serían responsables de que me abucheen a mí".