Feijóo convoca mañana al PP de Galicia para anunciar su decisión sobre su candidatura a dirigir el partido

Alberto Núñez Feijóo anunciará mañana si se presenta a dirigir el PP nacional. El presidente de la Xunta ha avanzado este martes que convocará mañana al partido de Galicia para comunicar allí si formalizará su candidatura para el próximo congreso extraordinario, programado para abril, que cerrará la crisis vivida en las últimas semanas y pondrá fin al mandato de Pablo Casado al frente del partido.

Esperando a Feijóo

"He pedido al secretario general del partido en Galicia una Junta Directiva del PP para mañana en Santiago a las 17.30. Vamos a hablar y vamos a ver cómo podemos desde Galicia ayudar y comprometernos con la situación del PP", ha dicho Feijóo. A continuación, ha añadido: "Una vez escuche a los compañeros me dirigiré a ellos y a través de ellos al PP de España y a todos los españoles y les comunicaré cuál es mi decisión".

Feijóo se ha pronunciado de esta forma tras escuchar a sus compañeros en la Junta Directiva Nacional celebrada este martes, donde se ha convocado el congreso para primeros de abril en el que se dilucidará quién dirigirá la formación conservadora a partir de ahora.

Aunque los periodistas le han preguntado con insistencia sobre el sentido de su decisión, Feijóo ha pronunciado unas enigmáticas palabras para posponer su anuncio hasta mañana. "La forma es la garantía de las cosas", ha dicho. Después, el barón gallego ha aclarado que quiere respetar "la forma, los procedimientos y las leyes", que, para el PP, ha dicho, "son los estatutos".

En este punto, ha animado a todos los "compañeros" que quieran presentarse al congreso extraordinario a que lo hagan. "Si alguien quiere presidir el partido, este es su momento", ha dicho en declaraciones a la prensa a la salida del hotel donde se han reunido los dirigentes 'populares'.

Sin mención a Casado y defensa de Ayuso

El presidente de la Xunta ha evitado comentar el discurso de Pablo Casado en el encuentro de líderes, pero sí ha defendido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre quien ha dicho que es una persona "honorable" y un activo "incuestionable" para el PP.

"Ayuso es un activo incuestionable del PP. Es la presidenta del Gobierno de Madrid y es una persona honorable que vamos a defender porque creemos en su honorabilidad y no nos presenta dudas", ha insistido el dirigente.

El todavía presidente del PP ha pronunciado minutos antes de estas declaraciones un discurso de despedida en el que ha lamentado el trato recibido por sus compañeros de partido en las últimas semanas y ha defendido que fueron sus "principios" los que le llevaron a preguntar en privado por la información anónima que recibió sobre los pagos al hermano de Isabel Díaz Ayuso, informa Aitor Riveiro.

Casado, no obstante, ha pedido "unidad" en la próxima etapa: "Os pido que logremos un proyecto de unidad con el que salgamos fortalecidos y que no dediquemos ni un minuto más a hablar de nosotros sino de lo que necesitan urgentemente los españoles".

Entre sus palabras también ha encontrado espacio para Feijóo: "Siempre me ha brindado su lealtad y amistad, las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en un futuro". El presidente de la Xunta, que no ha intervenido en la Junta Directiva de hoy, no ha querido, a pesar de las preguntas de los periodistas, pronunciarse sobre el discurso del líder al que con toda probabilidad sustituirá a partir de abril.