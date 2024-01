Feijóo dice que la mayoría absoluta del PP en Galicia está en riesgo por Vox

“¿Vox Tiene sentido que se presente en Galicia? ¿En mi opinión, no puede perjudicar una mayoría absoluta del PP en Galicia? En mi opinión, sí”. Así se ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero en las que su sucesor autonómico, Alfonso Rueda, se juega el Gobierno de la Xunta. Feijóo, que ya pidió al partido de Santiago Abascal que no se presentase a los comicios, ha cifrado en tres los escaños que podrían perder y caer en manos de la izquierda. “Cualquier voto a favor de Vox es un voto para que gobierne el Bloque Nacionalista Galego, que es el socio de Bildu y el socio de Esquerra”, ha dicho.

Feijóo se ha despachado contra Vox en una entrevista en uno de los medios de referencia de la derecha y dela extrema derecha, esRadio. El líder del PP ha señalado directamente a Santiago Abascal como responsable de que el pasado 23 de julio su candidatura se quedara en los 137 escaños, lejos de los números necesarios para gobernar.

El líder del PP ha recordado que Vox no ha obtenido nunca representación en Galicia “porque se necesita un 5% de voto para tener representación parlamentaria”, y en 2020 “sacaron un 2% aproximadamente”. “Y las encuestas, que efectivamente hay que ponerlas siempre entre paréntesis, pues no dan más, no repiten más de un 2%”, ha sostenido. “Cualquier voto a favor de Vox es un voto para que gobierne el independentismo en Galicia, para que gobierne el Bloque Nacionalista Galego, que es el socio de Bildu y el socio de Esquerra”, ha añadido.

“Cada uno tiene su propia responsabilidad”, ha dicho sobre Santiago Abascal. “Creo que es un error en la presentación de Vox en Galicia”, ha planteado. Feijóo ha recordado que en las elecciones generales ya le planteó al líder de Vox que no se presentase en aquellas provincias donde iba a obtener representación. “No tuve éxito en mi planteamiento”, ha reconocido, para explicar que “Vox no consigue siete escaños que hubiesen sido los de la mayoría absoluta”.

“Ha sido un error histórico”, ha dicho Feijóo, que insiste a Vox para que no lo repita el próximo 18 de febrero.

Feijóo ha puesto ejemplos concretos de lo que puede ocurrir en Galicia, donde el sistema electoral puede propiciar que el PP pierda el último escaño en Lugo, Oursense y Pontevedra. “Puede conllevar la bajada de tres escaños”, ha zanjado.

Para reafirmar su posición, Feijóo ha concluido: “Si Vox me dice en una circunscripción que el PP va a sacar cero y que ellos tienen la posibilidad numérica, y además concreta con números, de que van a sacar su diputado, a mí me correspondería ser coherente con mi propio planteamiento”.