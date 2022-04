Feijóo, sobre la tercera sentencia que condena al PP por la trama Gürtel: “Ni la leí ni me preocupa”

La Audiencia Nacional ha condenado por tercera vez al PP por la trama de corrupción Gürtel como partícipe a título lucrativo, pero el presidente del partido, Alberto Núñez Feijoo, le ha restado importancia: “No la leí [la sentencia] ni me preocupa”. Aun así, ha afirmado que le “da la sensación” de que “se condena a personas concretas” y deben cumplir las penas de cárcel que se les impongan. Lo que debe hacer la organización que ahora dirige es “asumir las cosas que se hicieron mal” con “deportividad” y pedir disculpas por las mismas. Cree que ya “ha pagado bastantes responsabilidades”.

Las revelaciones de Bárcenas en el juicio por la caja B del PP salpican a Feijóo y llegan al Parlamento de Galicia

Saber más

Aunque se acumulen ya tres sentencias en el mismo sentido de que el PP se lucró con la trama, el caso es “el mismo”, recalcó Feijóo, que intentó desvincularse de los hechos, que ocurrieron, afirmó, hace dos décadas: “Hace 20 años me estaba afiliando al PP”. Insistió en respuesta a las varias preguntas sobre el asunto realizadas durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno a que él no tiene “ninguna información” sobre lo que pasaba entonces en su partido. Las revelaciones del extesorero Luis Bárcenas sí salpicaron a Galicia, con afirmaciones sobre unos fondos llevados a la comunidad en 2010, cuando el aún presidente de la Xunta llevaba ya cuatro años al frente del partido en territorio gallego.

El líder de los populares ha respaldado de forma indirecta las declaraciones que en su día hizo Mariano Rajoy considerando que estas sentencias no suponían una condena por corrupción al PP. “Lo mejor que podemos hacer ese leer la sentencia para saber por qué esta condenado”, recomendó. Quienes están condenados, añadió, son “personas que se llevaron comisiones de forma ilegal. A partir de ahí hay una responsabilidad a título lucrativo de la organización”.

Sin urgencia sobre la sede de Génova

Feijóo ha cambiado el enfoque de su precedesor, Pablo Casado, sobre la venta de la sede de la calle Génova. Nadie, señaló, le ha manifestado que ese asunto requiera de una decisión inmediata y no ha meditado sobre ese asunto, acerca del que ha dicho no tener “ninguna opinión”. “Si se hace alguna operación será por necesidades de financiación o tesorería, no por otra cuestión. No hay ninguna razón para hacer ningún tipo de transmisión”.

El pasado, insistió, hay que “asumirlo” y aprender de los errores. “Del pasado de nuestro partido no se reniega, se aprende”, afirmó