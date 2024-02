GAD3, la empresa de Michavila, se hace con la encuesta que dará la TVG al cierre de los colegios electorales en Galicia

La empresa GAD3, dirigida por Narciso Michavila, será la encargada de elaborar la estimación de los resultados electorales del 18F que tanto las cadenas que forman parte de la Federación de Televisiones Autonómicas (FORTA) como RTVE ofrecerán al cierre de los colegios, a las 20:00. Michavila, hermano del exministro del PP con Aznar, pronosticó a unos días del 23J que el PP de Feijóo alcanzaría los 160 escaños y podría sumar con Vox una cómoda mayoría absoluta. Su oferta ha sido la ganadora del concurso público para hacerse con el servicio por un coste de 30.000 euros más IVA, que pagan a partes iguales los canales territoriales y la corporación estatal.

Esa predicción no se hará con sondeos a pie de urna, sino por el método del tracking poll, una encuesta telefónica continua durante la campaña. Una técnica que, según la propia empresa, “es la manera más precisa de anticipar la intención de voto del electorado, así como de medir los cambios en el tramo final de la campaña”. GAD3 asegura que su desarrollo le ha permitido “ofrecer los resultados más precisos del sector a lo largo de los últimos años”.

Las entrevistas se están realizando entre el 1 y el 17 de febrero, la jornada de reflexión, mediante llamadas a teléfonos fijos y móviles. El cuestionario ha sido elaborado por GAD3 y validado por CRTVG/FORTA. Son 3.200 encuestas de unos cuatro minutos de duración cada una, repartidas entre las cuatro provincias: un millar en A Coruña, 900 en Pontevedra y 650 en cada una de las circunscripciones de Lugo y Ourense.

De los 160 escaños de Feijóo a los 39 de Rueda

“Yo quiero y creo que va a ganar la derecha unos 180 escaños. A mí lo que me pide el cuerpo son 190, es decir 160-30, pero me conformo con 155-25 porque me sale exactamente igual”. Así hablaba Federico Jiménez Losantos con un confiado Michavila a unos días de las elecciones generales del 23J. “¿Voy a perder la porra?”, preguntaba el locutor. “Con los datos que teníamos publicados, va encaminado”, respondía el sociólogo.

Esa conversación se ha recordado, y mucho, tras el reciente paso del director de GAD3 por la Cadena Cope y su pronóstico para Galicia. “Unos resultados que venimos anticipando desde hace bastante tiempo que van a ser 39 escaños para el Partido Popular, es decir, dos más por encima de la mayoría absoluta, pero con la paradoja de que el PP está rozando un escaño más en cada una de las cuatro provincias. De forma que, es curioso, tiene más opciones de superar los 40 que de tener 40. Porque en el momento en el que a lo mejor en Lugo repitiera los 9 o los 11 de Pontevedra o los 13 de La Coruña (sic), pues automáticamente seguro que en Ourense tendría 9 y por lo tanto Rueda superaría los resultados de Feijóo. En estos momentos yo apostaría a que el PP tiene 39 escaños”.

Nadie en aquel estudio le señaló que la mayoría absoluta son 38 actas, por tanto “dos más por encima” serían 40. Tampoco que en 2020 el PP obtuvo 14 diputados por A Coruña, no 13, y que eso fue lo que permitió al hoy líder del PP obtener el mejor resultado de sus cuatro mayorías absolutas, 42 escaños, una marca que parece inalcanzable hasta para las mejores expectativas de Rueda.

De un tiempo a esta parte, Michavila se ha convertido en una especie de némesis del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas o, como lo llaman en los medios públicos gallegos, siguiendo el ejemplo del PP, “el CIS de Tezanos”. Tras el descalabro del 23J, la predicción del 18F puede reflotar su prestigio o acabar provocando que sus detractores también empiecen a referirse a su empresa como “el GAD3 de Michavila”.