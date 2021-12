Galicia planea imponer el certificado COVID a los niños de entre cinco y 11 años tras la primera dosis

Desde enero, los padres y madres tendrán que ir en Galicia con dos certificados COVID a mano si quieren entrar en un restaurante o en un cine con sus hijos de entre cinco y 11 años. La Xunta planea empezar a exigir el documento a los niños de esa franja de edad, a los que se está vacunando estos días, cuando todos hayan sido llamados para recibir la primera dosis. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha confirmado que esa es la intención del Gobierno gallego, pero la medida tendrá que esperar hasta el próximo mes. No ha aclarado para qué actividades se exigirá. En la actualidad se pide para entrar en restaurantes, en bares y cafeterías por la noche y para eventos masivos o teatros y cines.

Esta semana llegaron a Galicia 60.000 dosis de Pfizer para niños. La Xunta ha empezado a inmunizar con ellas a los niños inmunodeprimidos y a los que tienen nueve, 10 y 11 años cumplidos. Cuando termine de administrar esta primera remesa, no habrá llegado ni al 50% de los menores de entre cinco y 11 años, que son unos 150.000 en Galicia. En la primera semana de enero se prevé la distribución de otras 36.000 dosis y la misma cantidad llegará en la segunda semana. Con esta segunda tanda la comunidad podría elevar hasta el 85% la cobertura de este grupo de edad y en ese momento "se podrá considerar" implantar el certificado COVID para ellos, dijo Comesaña.

Sobre la mesa está la propuesta de pedir el pasaporte con una sola dosis, puesto que a los niños la segunda no se les administrará hasta ocho semanas más tarde. En cualquier caso, el conselleiro defendió que es necesario esperar a que todos hayan sido convocados para implantar esa exigencia. En la segunda jornada de pinchazos la participación ha vuelto a ser alta: acudieron el 86,9% de los convocados, un punto porcentual menos que el miércoles.

En cuanto a las restricciones para la Navidad, Comesaña ha lanzado el mismo mensaje que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, este jueves: si la situación se mantiene como hasta ahora, no habrá medidas adicionales para las celebraciones. Sin embargo, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicado el jueves recogía una prohibición que no estaba anunciada y que afecta a los cócteles y otras recepciones de pie. Se permiten los que ya estuviesen convocados para este fin de semana, pero en adelante no se podrán organizar este tipo de encuentros.

El conselleiro se pronunció también sobre la decisión de Catalunya de recuperar las cuarentenas obligatorias para los contactos estrechos de un positivos por coronavirus aunque estén vacunados. Galicia no va a aprobar una medida similar porque es algo que "se tiene que hace en el ámbito nacional", argumentó Comesaña.