Galicia prevé empezar a vacunar a los menores de edad a finales de verano y que la inmunización sea total al cierre del año

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha asegurado que la vacunación de los menores de edad no empezará en Galicia hasta finales de verano y que estos grupos no se incluyen en el 70% de la población que se calcula que pueda estar inmunizada hacia mediados de agosto. Es a partir de ese porcentaje que se habla de la inmunidad de rebaño. La campaña para los niños y adolescentes es un asunto que comunidades y Ministerio de Sanidad ya han abordado y para el que existe un protocolo. Quedan por definir, aun así, algunos puntos, como si las inyecciones serían en paralelo a las de otros grupos y la propia fecha de inicio.

Feijóo pronostica el fin de las mascarillas para julio mientras su conselleiro de Sanidade pide prudencia y acusa a Sánchez de "triunfalismo"

Saber más

En una entrevista en la Cadena SER, Durán ha repetido que las predicciones deben tomarse con prudencia porque "habitualmente fallan". No obstante, cree que la inmunización total en Galicia se puede alcanzar a finales de año, si llegan las vacunas que se esperan. En cuanto a los pasos más cercanos en el tiempo, ha reiterado el mensaje dado por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sobre la vacunación del grupo de población entre 40 y 49 años: "No me atrevo a dar una fecha. Sí es muy probable que durante el mes junio podamos finalizar el grupo de 50-59 y plantearnos el inicio de la población menor de 49 años".

Sin embargo, se ha alejado de las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha pronosticado que en julio o agosto podrá empezar a abandonarse el uso de la mascarilla al aire libre. Durán ha pedido "esperar acontecimientos". Ha defendido que es necesario conocer antes cómo evoluciona la pandemia en los lugares en los que se avanza en este tipo de medidas y los estudios sobre cuánto contagian las personas que ya están vacunadas. En el caso de Israel, ha indicado que la mascarilla dejó de ser obligatoria en espacios abiertos cuando llevaban en torno a la mitad de la población inmunizada y no ha habido un incremento de contagios. Otro aspecto a tener en cuenta, ha añadido, es la situación epidemiológica y en función de todo esto se podrá evaluar si se retiran restricciones.

La directora xeral se ha referido también a las dudas sobre la segunda dosis de AstraZeneca para quienes recibieron la primera vacuna de este fabricante y tienen menos de 60 años, tras un cambio en el criterio de edad. Quienes superan esa edad, van a recibir la segunda dosis de la misma farmacéutica, ha afirmado Durán. Los demás deben esperar al debate que comunidades y Gobierno central tengan esta semana al respecto para saberlo. La postura de Galicia es inyectar la misma vacuna a quienes recibieron una primera dosis de AstraZeneca.