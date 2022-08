Sigue activo el incendio de Arbo, el más grande de los que permanecen sin extinguir en Galicia

El incendio forestal que continúa activo y lleva arrasadas 400 hectáreas en el municipio de Arbo (Pontevedra) no ha registrado variaciones en las últimas horas en lo que respecta a la superficie afectada y sigue desactivada la alarma preventiva por la proximidad de las llamas a las viviendas del núcleo de As Searas. Así consta en el último parte de la Consellería do Medio Rural emitido este martes, con datos hasta las 13,30 horas, que refleja que todavía hay cuatro incendios no extinguidos con un balance de 645 hectáreas calcinadas.

El más grande es el de Arbo, que sigue activo en la parroquia de Mourentán con 400 hectáreas quemadas. Para combatir este fuego han trabajado nueve técnicos, 29 agentes, 82 brigadas, 53 motobombas, cinco palas, dos unidades técnicas de apoyo, 12 aviones y 10 helicópteros. También se ha desplazado hasta Arbo, para ayudar en la extinción del fuego de Mourentán, que se inició a las 3,17 horas de la madrugada del sábado, la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Otros incendios controlados

Bajo control sigue, por su parte, el incendio forestal registrado en la parroquia de Barral, en Castrelo de Miño, tras haber quemado 200 hectáreas, según las mediciones provisionales. También permanece controlado el fuego registrado en la parroquia de Oroso, en A Cañiza (Pontevedra), tras quemar una superficie provisional de 25 hectáreas. Y bajo control, igualmente, sigue el incendio forestal de Padróns, en Ponteareas, que ha arrasado 20 hectáreas.