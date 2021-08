Un jefe médico del hospital de Ourense vuelve a cargar contra la vacuna de la COVID para que no se administre a menores

El jefe de sección de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Carlos González de la Cuesta, ha vuelto a posicionarse en contra de la administración de la vacuna contra la COVID, esta vez, en su aplicación a los más jóvenes. Lo ha hecho mediante un escrito formal presentado ante el Colexio Oficial de Médicos de Ourense y ha pedido a la junta directiva que tome posiciones para evitar que se siga inmunizando a la población infantil y juvenil.

Un jefe de servicio del hospital público de Ourense tacha de “experimento genético” la vacuna contra el coronavirus

Saber más

En la carta que el doctor González de la Cuesta dirige al presidente del colegio y a la que ha tenido acceso elDiario.es se puede leer: "Los niños y los jóvenes tienen una muy baja morbimortalidad con el coronavirus pandémico, por lo que su vacunación es innecesaria". En esa línea, este médico del Servizo Galego de Saúde (Sergas) hace referencia a unos supuestos efectos secundarios graves inmediatos y a medio plazo que ya han sido negados y relativizados en varias ocasiones por la comunidad científica.

El Colegio Médico vuelve a desacreditarlo

"En el Colegio, como en toda la comunidad científica, nos regimos por las evidencias de las investigaciones que, en ningún caso, han recomendado que no se vacune a los jóvenes", explica Pilar Garzón, vicepresidenta del Colexio Oficial de Médicos de Ourense. Tanto la Agencia Europea del Medicamento (AEM) como la Asociación Española de Pediatría (AEP) han emitido sendas recomendaciones para comenzar la vacunación a los jóvenes mayores de 12 años y es lo que el Sergas ha empezado a hacer, por sorpresa, esta misma semana.

"Las decisiones de la sanidad pública no se pueden tomar en base a la opinión de algunos médicos y a estudios que no tienen ni la credibilidad ni el rigor necesarios para ser tomados por válidos. Este médico nos ha adjuntado tres artículos con estudios muy limitados y poco fiables", añade la doctora Garzón. "Nos solicitaba un posicionamiento, pero ya lo tenemos y es el que va en línea con la AEM y la AEP: los riesgos de no vacunar a esta población son mucho más graves que los de optar por sí hacerlo", sentencia la vicepresidenta del Colexio Oficial de Médicos de Ourense.

En febrero de este mismo año, Carlos González de la Cuesta difundió un video en el que, tras identificarse como médico, rechazaba la "vacunación obligatoria" y tachaba de "experimento genético" la vacuna, al tiempo que animaba a la población a investigar sobre el tema en la página web de la plataforma negacionista Médicos por la verdad. En el video, compartido en redes sociales, el doctor González de la Cuesta afirmaba "decir no a todas aquellas medidas que restrinjan derechos y libertades sin validación científica".

Aunque el Colegio Médico amenazó con abrirle un expediente sancionador, finalmente decidieron hablar con él para recomendarle que cesase en la difusión de ese tipo de opiniones sin fundamento científico. "En este caso, entran en conflicto la libertad de expresión con el código deontológico de los facultativos y, en cualquier caso, debe primar el interés general y la salud de la población en su conjunto", remata la doctora Pilar Garzón.