El Deportivo exige a La Liga la anulación del expediente del caso Fuenlabrada por las incompatibilidades de Tebas

Al Deportivo de A Coruña no le sirve el proceso disciplinario que La Liga ha abierto sobre el caso Fuenlabrada. Según el equipo coruñés, es el presidente de la competición quien debe inciar el proceso disciplinario, pero la persona que ahora ocupa el cargo, Javier Tebas, no puede hacerlo debido a las incompatibilidades derivadas de sus vínculos con el Club de Fútbol Fuenlabrada. El proceso en marcha lo ha abierto el vicepresidente, Miguel Ángel Gil Marín, y a decir del Dépor no basta: "El procedimiento ha de incoarse en virtud de acuerdo de la Comisión Delegada, nunca a través de una mera carta remitida por el vicepresidente primero de la Liga". Es por ello que exige la "nulidad de pleno de derecho" del expediente en marcha.

La asesoría jurídica de los coruñeses también carga en su escrito de alegaciones contra el juez que se encuentra al frente del proceso disciplinario. Lo hace debido a lo que entiende es su amistad con uno de los testigos clave del expediente, el jefe de gabinete de la competición, Víctor Manuel Martín Ortega. Esta relación impide "una tramitación imparcial y objetiva del expediente con todas las garantías que son propias de un Estado de Derecho y que debe respetar con máximo rigor y transparencia una asociación como La Liga ante todos sus clubes asociados".

Estos son solo dos de los principales puntos del documento que el Dépor ha dirigido a la Liga Nacional de Fútbol Profesional por el proceso abierto a raíz de la polémica surgida por el desplazamiento del Club de Fútbol Fuenlabrada a A Coruña cuando ya sabía que en su plantilla y cuadro técnico había miembros infectados de coronavirus. La suspensión del encuentro de la Segunda División, inicialmente programado para el 21 de julio, desencadenó un embrollo que ahora La Liga intenta resolver a través de sus mecanismos internos, una suerte de justicia deportiva futbolística con normativa propia.

El Dépor comienza sus 16 páginas de alegaciones denunciando que "es absolutamente anormal y apartado de las prácticas procesales habituales” haber recibido la “providencia dictada por el juez de disciplina social de La Liga sin previo aviso y un domingo". La mencionada providencia incluye "el expediente disciplinario al Fuenlabrada". Los coruñeses solicitan una ampliación de plazo de respuesta para no quedar "indefensos" y garantizar en todo caso su "derecho de defensa".

Para ello, también alegan contra "la prueba ya obrante" en el expediente y recuerdan que "la decisión de que el Fuenlabrada viajase a la ciudad de A Coruña para la disputa del encuentro correspondiente a la jornada 42ª de La Liga de Segunda División la adoptó el propio presidente de La Liga. d. Javier Tebas Medrano, tal y como hizo constar públicamente el 26 de julio en su cuanta de Twitter". El Dépor lamenta la actuación de Tebas, ya que "debía abstenerse de ejercitar cualquier tipo de acción o de decisión ante el Fuenlabrada al ostentar el hijo de este, d. Javier Tebas Llanas, el cargo de asesor jurídico y secretario no consejero del referido club, delegando en el vicepresidente primero de La Liga cualquier decisión al respecto". Con su decisión, añade, "no solamente ha incumplido los propios protocolos elaborados por La Liga a la hora de abordar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, sino que aparenta que el propio presidente de La Liga ha incumplido las directrices instruidas en el marco del programa de cumplimiento de LaLiga, que le compelían a abstenerse de cualquier decisión relativa al Club C.F. FUENLABRADA, S.A.D".

Las alegaciones del Deportivo de A Coruña critican además la demora del laboratorio encargado de realizar las pruebas de coronavirus al Fuenlabrada y para aclararlo solicitan documentación sobre las comunicaciones entre equipo, Liga y autoridades sanitarias. No son las únicas pruebas que el Dépor quiere incorporar al expediente. El equipo gallego se dirige a La Liga para que pida a la Consellería de Sanidade de la Xunta y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid protocolos, pruebas, comunciaciones e informaciones relativas a los hechos. E igual que la denuncia presentada la semana pasada por el Ayuntamiento de A coruña ante la Fiscalía, pretende recabar detalles del papel de Iberia, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol en el caso.