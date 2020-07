Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "Ante una situación tan grave hemos decidido poner los hechos del Fuenlabrada en conocimiento de la Fiscalía"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, atiende al elDiario.es por teléfono mientras sigue las evoluciones de un brote de coronavirus que el fútbol ha llevado a su ciudad. Con la plantilla y cuerpo técnico del Fuenlabrada confinada en dos plantas de un hotel de cinco estrellas del centro, Rey carga las tintas contra la actitud de la Liga de Fútbol Profesional a la que acusa de haber permitido el desplazamiento de unos jugadores a sabiendas de que habían convivido con casos confirmados de COVID-19.

La regidora socialista se muestra rotunda y anuncia que pondrá el caso en manos de la Fiscalía para que depure las responsabilidades penales en las que la Liga pudiera haber incurrido.

El Fuenlabrada viajó este lunes a A Coruña sabiendo que había positivos entre su plantilla y cuerpo técnico y sin decírselo a nadie...

Una absoluta irresponsabilidad. A partir del momento en el que tanto el Fuenlabrada como la Liga son conocedores de que hay cuatro positivos, lo que tienen es que aplicar el protocolo que se aplica a todo el mundo: confinamiento en domicilio, trazabilidad de los casos y aislamiento de quienes hayan tenido contacto con los positivos.

El hecho de ocultar esos cuatro positivos sabiendo que les obliga a aislar a todo el equipo y viajar a A Coruña después de haber hecho una segunda PCR sin esperar por el resultado, que acabaría arrojando seis nuevos positivos, es una negligencia que podría ser constitutiva de algo más grave.

Ocultar esos cuatro positivos y viajar a A Coruña es una negligencia que podría ser constitutiva de algo más grave

¿Va a denunciar el Ayuntamiento de A Coruña estos hechos ante la Justicia?

Sí. El Ayuntamiento de A Coruña va a ejercer todas las acciones que sean necesarias para depurar responsabilidades. En un primer momento hemos pedido explicaciones a la Liga, al club, a la federación y al Consejo Superior de Deportes. Era lo que la prudencia marcaba, pedir explicaciones. Las explicaciones que se nos dan por parte de la Liga en absoluto han sido satisfactorias y demuestran que tenían conocimiento de estos positivos. A partir de ahí, lo que toca es depurar responsabilidades y es en lo que están trabajando ahora los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Entiendo que hay una decisión política de elaborar esa denuncia y presentarla.

Sí. Hemos decidido poner los hechos del Fuenlabrada en conocimiento de la Fiscalía mediante la fórmula que consideren nuestros servicios jurídicos. Lo que no vamos a hacer es aquietarnos ante una situación tan grave para la ciudad.

Usted esta mañana ha recibido la llamada de Javier Tebas, el presidente de la Liga. ¿Cómo ha sido esa conversación, le ha engañado también?

Yo no sé si me ha engañado o no. Lo que sé es que las explicaciones que me da no son admisibles. Este señor me cuenta que han hecho una prueba que ha dado positivo y que aíslan a este positivo y piden más PCR para el resto pero que autorizan el viaje sin conocer los resultados. Después me dice que la Liga hace muchas PCR, me habla de 42.000 y a mí me parece estupendo que lo hagan, pero el problema no es que se hagan muchas pruebas sino que cuando dan positivo no se tomen las medidas que rigen para el resto de la población. O qué pasa, ¿que los futbolistas están por encima del resto de la población? ¿No va con ellos la normativa sanitaria o es que sólo nos tenemos que aislar los demás? Eso es lo que yo no entiendo.

La Liga informó a la consellería de Sanidade a las 20:17 horas del lunes cuando la información de los positivos la tenían desde muchas horas antes...

Esa es otra de las explicaciones que le he pedido al señor Tebas y que no me ha dado. ¿Le parece normal que existiendo cuatro positivos no se lo digan a nadie y viajen a A Coruña, que a las cuatro de la tarde tengan el resultado de esos seis positivos y que la autoridad sanitaria que es la Xunta de Galicia no se entere hasta las ocho y diecisiete. O que el Ayuntamiento de A Coruña no reciba ni una sola llamada y que la alcaldesa se entere de todo por la prensa.

¿Acaso existe un protocolo diferente para el mundo del fútbol que no los vincula al cumplimiento de la normativa sanitaria como nos vincula al resto?

¿Qué le responde el señor Tebas cuando usted le hace esta pregunta tan concreta?

Pues no me responde. Él todo el tiempo me dice que han seguido sus protocolos y yo me vuelvo a preguntar, ¿es que acaso existe un protocolo diferente para el mundo del fútbol que no los vincula al cumplimiento de la normativa sanitaria como nos vincula al resto? Esto es un desprecio a lo que estamos viviendo con cerca de 30.000 personas que han perdido la vida por culpa del COVID. Esto no es ninguna broma ni es una cosa de capricho que pueda interpretar este señor a su manera. La situación exige una responsabilidad que no se ha tenido. La ciudad de A Coruña no se merece este desprecio ni que nadie la ponga en peligro.

¿Es cierto que los jugadores a última hora de la noche intentaron salir de sus habitaciones para dirigirse al aeropuerto?

Tenían intención de coger el avión y por parte de la Xunta se les dijo que no pueden abandonar el hotel. Están confinados y no pueden salir de sus habitaciones. Están obligados a guardar esa cuarentena como cualquier ciudadanos que se encuentre en la misma situación. Algunos preguntaron si podían marcharse y se les dijo que no.

¿Cómo están los vecinos?

Preocupados e indignados a partes iguales. Yo estoy en permanente contacto con la Consellería de Sanidade y el trabajo que están haciendo es impecable. Yo estoy a disposición de la Xunta para lo que sea necesario. También quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la población; las autoridades sanitarias están haciendo su trabajo y el riesgo está controlado pero esto podría haber sido muchísimo más grave y aún no conocemos del todo la dimensión que tiene.