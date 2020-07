La Xunta levanta la restricción de movimiento en siete ayuntamientos de A Mariña

La Xunta levanta las restricciones de movimiento en la mitad de los municipios aislados desde el pasado lunes por el brote de coronavirus en la costa de Lugo. El Gobierno gallego ha decidido establecer tres niveles de limitaciones en los 14 ayuntamientos de la comarca, en el que Burela, donde la Xunta sitúa el origen del foco y se concentran la mayor parte de las personas contagiadas, es la zona que concentra las restricciones. Los más de 9.500 habitantes de este ayuntamiento no podrán salir de su límite municipal durante los próximos cinco días, excepto en los casos que estipula la Xunta entre los que se encuentra el derecho al sufragio. Las limitaciones de reunión, horarias y de aforo se mantienen en toda la comarca.

Desde esta medianoche se aplicarán las nuevas normas en A Mariña. Los habitantes de los seis ayuntamientos del interior (Trabada, Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Ourol) y O Vicedo, que tiene salida el mar, podrán moverse hacia el resto de Galicia y del Estado, pero no hacia el resto de municipios de A Mariña. Además, mantendrán las restricciones de aforo al 50% en todas las actividades y el control horario hasta la medianoche para locales de restauració y bares. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, explicó que estos siete ayuntamientos registra un "nivel practicamente cero circulación del virus", similar al resto de la comunidad.

Los otros seis de los municipios que se sitúan en la costa (Ribadeo, Barreiros, Foz, Cervo, Xove y Viveiro) tendrán un nivel de restricción medio, que coincide con las condiciones que la Xunta impuso el pasado lunes: podrán moverse dentro del territorio que conforman en su conjunto, pero sin entrar y salir de Burela o los otros ayuntamientos de A Mariña. En ellos, la incidencia del virus es "media" y habitan "contactos de personas positivas que podrían ser casos activos" en los próximos días. "El 80% de los casos que tenemos son contactos de algún positivo", indicó el responsable de Sanidade. Burela estará en "vigilancia especial" y pasa a ser la zona con más limitaciones ya que, desde mañana sus habitantes no podrán salir del municipio. Hoy, sin embargo, sí pueden moverse por toda la comarca, ya que así lo indica la orden publicada por la Xunta el pasado domingo. El Gobierno gallego revisará estas medidas de confinamiento y control en cinco días.

Después de registrar el jueves el día con más nuevos casos, los nuevos positivos en las última 24 horas ascienden a 19 y ya es 209 el acumulado de casos desde el inicio del brote. La Xunta ha comunicado hoy 17 nuevos casos activos de la última jornada, la diferencia entre nuevos diagnosticados y altas-. Son 182 los pacientes de coronavirus a día de hoy en A Mariña. A pesar del aumento, el conselleiro de Sanidade insistió en que el rebrote está "controlado" porque los nuevos positivos "proceden mayoritariamente de contactos" y se puede "seguir la línea de contagios" y por la asistencia médica ya que tres de los cinco pacientes que se encontraban hoy ingresados han sido dados de alta.

Vázquez Almuiña explicó, en la línea que marcó ayer el presidente de la Xunta, que el Gobierno gallego no prohíbe a los infectados ir a votar sino que les obliga a "no salir de casa". "Pudieron haber votado por otros métodos" como por correo o mediante fedatario, indicó. "Si no se cumple el confinamiento tendremos que dar parte a la autoridad judicial", avisó.