El padre de una víctima agrede al exalto cargo de Adif al abandonar el juicio por el accidente del Alvia

El padre de una víctima del accidente del Alvia ha agredido al exalto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, uno de los acusados en el juicio que ha dado comienzo este miércoles. La agresión se ha producido mientras Cortabitarte abandonaba el edificio judicial por la puerta habilitada para ello. En ese momento el padre de una de las víctimas le propinó un puñetazo por detrás a la altura del cuello.

Tras recibir el golpe el exalto cargo de Adif pareció sufrir un leve desvanecimiento del que se recuperó inmediatamente sin llegar a caer al suelo. Fue entonces cuando los policías nacionales que lo custodiaban lo han apoyado contra un furgón para comprobar su estado. En cuestión de unos segundos ya se encontraba a bordo del coche que lo trasladó fuera del lugar en donde se celebra el juicio mientras los agentes tomaban declaración al hombre que le había propinado el golpe.

Cortabitarte, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas a la salida del edificio -antes de la agresión-, ha advertido que no iba a pronunciarse sobre el juicio con una única pero contundente declaración que ha ofrecido: “En 10 años (no) he hablado y no voy a hablar nunca”.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalan a Europa Press que la indicación era que solo había un acceso a la sala de vistas, la puerta principal por la que ha llegado y salido el maquinista. Dado este incidente, la Policía Nacional tendrá que evaluar si hay que tomar medidas y está justificado habilitar otro acceso, que en cualquier caso ya utilizó el exalto cargo de Adif a su llegada al edificio judicial.

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ha salido al paso del incidente rechazando la violencia pero pidiendo comprensión para los que han perdido familiares en el siniestro. “La violencia no es justificable pero hay que ponerse en la piel del padre que ha perdido a un hijo ante un sistema que no le ampara”, aseguró en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez.