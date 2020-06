Feijóo mantiene la incógnita de si pide el apoyo para cuatro años

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, mantiene la incógnita sobre su futuro a apenas tres semanas de unas elecciones en las que según todas las encuestas conseguirá su cuarta mayoría absoluta, igualando los registros del fallecido Manuel Fraga. La posibilidad de que el político gallego busque un éxito autonómico para triunfar en la política nacional está en boca de todos. Feijóo se muestra escurridizo y evita confirmar si se quedará cuatro años en el puesto en caso de victoria.

Durante una entrevista con eldiario.es el pasado mes de marzo, el barón gallego del PP reconocía la cantidad de ocasiones en que ha tenido que responder preguntas sobre sus aspiraciones en la política nacional. "Son cosas cíclicas que aparecen y desaparecen como hace la luna de vez en cuando", afirmó entonces el presidente gallego.

Con la campaña lanzada, a Feijóo se le ha vuelto a pedir que aclare si es cierto que busca una victoria electoral para situarse de nuevo como el único presidente autonómico del PP con mayoría absoluta y, por tanto, el llamado para relevar a Pablo Casado y con él a todo el entorno de Aznar que domina ahora la cúpula de un partido en horas bajas. A todas las preguntas sobre lo mismo Feijóo responde con una fórmula aprendida: "Eso ya me lo decían en el 2016 y al final no se ha dado". En realidad Feijóo frenó en el último momento su salto a Madrid en 2018. Vendió como "compromiso con Galicia" lo que fue puro cálculo político: al final no vio clara la jugada para hacerse con el control del PP post Rajoy y decidió quedarse.

Este viernes, tras la reunión de su Gobierno, el presidente de la Xunta dio una rueda de prensa y volvió a recibir el mismo interrogante: "¿Se quedará usted cuatro años en Galicia en caso de victoria electoral por mayoría absoluta?". Lejos de solventar el tema con una afirmación, el líder del PP gallego se enmarañó en evasivas coroladas por la siguiente frase: "Le corresponde a los gallegos decir si puedo ser útil".

Tras el encuentro informativo, esta redacción se puso en contacto con los servicios de prensa de la Xunta para preguntar si alguna fuente asociada al político del PP podía asegurar que Feijóo se quedará tras su probable victoria. Como respuesta, el silencio.

Enfado en el PSOE gallego

El probable éxito electoral de Feijóo el próximo 12 de julio tendrá a Pablo Casado como principal perjudicado político, algo que saben en Moncloa. En el PSOE gallego ha empezado a crecer la desconfianza y, según fuentes de su dirección, "hay mucho cabreo porque parece que a los de Madrid les va bien que gane Alberto".

En el entorno del candidato socialista Gonzalo Caballero creen que la decisión de permitir que Galicia fuese la primera comunidad en salir del estado de alarma fue un gesto para refrendar a Feijóo frente a Casado y Ayuso.

El último episodio de sospechas se produjo este jueves durante la firma de un acuerdo entre Iberdrola y Navantia por el cual se adjudica un contrato de energía eólica marina por 350 millones que generará 2.100 empleos. El Gobierno de Sánchez no envió a ningún ministro a la firma del documento con la empresa publica y todo el protagonismo fue para Feijóo, a apenas tres semanas de las elecciones.

Como señala un dirigente del PSOE gallego, "no sé si el apoyo de Moncloa a Feijóo llega al punto de que lo consideran su candidato pero sí es cierto que a Gonzalo Caballero nadie le está echando una mano y de tanto apoyar a Feijóo al final el resultado de las elecciones puede ser escandaloso".

Mientras tanto, el dirigente del PP sigue alentando las dudas sobre su futuro en Madrid frente a Pablo Casado. Un viaje, que de producirse, empieza frente a una urna el próximo 12 de julio.