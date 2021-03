Un juzgado investiga la residencia de DomusVi en Monforte de Lemos por trato negligente a una anciana

El Juzgado de Instrucción número 2 de Monforte de Lemos (Lugo) ha admitido a trámite y decretado la incoación de diligencias previas por supuesto delito de "negligencia médica" en relación a la querella criminal presentada por la nieta de una anciana que vivió en la residencia que DomusVi gestiona en la localidad. La denuncia explica que su abuela llegó a sufrir úlceras "de tamaño escandaloso" y desnutrición, y se dirige contra la consejera delegada del Grupo DomusVi, Josefina Fernández, la directora del centro y dos altos cargos de la Xunta de Galicia.

Cuando sucedieron los hechos recogidos en la demanda, acompañada de varias fotografías y un vídeo de las úlceras sufridas por la usuaria Carmen Barreiro, esta ocupaba una plaza pública dentro del programa de emergencia social del Gobierno gallego. El juez ha solicitado numerosa documentación alas partes, además de la declaración testifical de dos enfermeras de la DomusVi Monforte, informa Europa Press.

La Federación Rede de usuarios de residencias difundió declaraciones de la nieta de Barreiro, Iria Álvarez, en las que critica la “desatención y abandono” que sufrió su abuela. “Si no llego a sacar a mi abuela de DomusVi Monforte, hoy estaría muerta”, afirma. La anciana pasó finalamente un centro en Aldán (Cangas do Morrazo) tras dos meses en Monforte de Lemos.

Según explica Álvarez, cuando Barreiro ingresó en la primera residencia, “caminaba, no usaba pañal y se valía por sí misma para comer". "Pero ahora está 24 horas encamada y no la pueden sentar en una silla de ruedas porque tiene una úlcera en el sacro del tamaño de un puño y una úlcera en el talón que le impedirá volver a caminar", dijo. En la actualidad, añadió, “es incapaz de valerse por sí misma ni para beber un vaso de agua. Ingresó en el hospital después de llevar una semana adormilada en la residencia DomusVi de Monforte. Había sufrido una parada cardio respiratoria, estaba desnutrida y la directora me decía que no había un motivo concreto para derivarla al hospital, que simplemente se estaba muriendo”.

DomusVi ha rechazado hacer comentarios sobre este caso. Fuentes de la Consellería de Política Social aseguran que el departamento inspeccionó el centro y que colaborará con la justicia, y recuerda que “casos similares no tuvieron más recorrido judicial”. La Federación Rede aduce, sin embargo, que, a día de hoy, hay seis querellas criminales admitidas a trámite interpuestas a través de esta entidad: dos en DomusVi Aldán-Cangas, dos en DomusVi San Lázaro-Santiago, una en DomusVi Matogrande-A Coruña, y la de Monforte.