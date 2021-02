La Xunta de Galicia no investigará la vacunación de la consejera delegada de DomusVi

La Xunta de Galicia no ha pedido explicaciones ni investigará la vacunación de la consejera delegada para España de DomusVi, Josefina Fernández. La ejecutiva de la empresa, que gestiona una red de residencias de mayores, recibió el suero en uno de sus centros en Vigo. También lo hizo su hermano, Pedro Fernández, que forma parte de la cúpula directiva de la firma. El Gobierno gallego da por buenas las explicaciones de que la CEO tiene contacto personal frecuente con los ancianos y no va a indagar más.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha admitido en una entrevista en la Cadena SER que la Xunta no se ha puesto en contacto con la consejera delegada. "No, no se habló con ella", ha reconocido, en respuesta a preguntas sobre si se ha abierto una investigación o se le han pedido explicaciones.

García ha recurrido a la misma respuesta que ya dio hace pocos días el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: "Si tiene contacto con los residentes, está bien hecha la vacunación y, si no, tendrá que dar explicaciones". A la pregunta de si el Gobierno gallego tomará la iniciativa para pedir esas aclaraciones, la conselleira ha replicado que considera que el equipo de vacunación gallego "confía en el comportamiento ético" de quienes reciben los pinchazos. "Política Social lo que sabe son las explicaciones que dio ella, que dijo que acudía a las residencias continuamente", ha zanjado.

En la entrevista ha defendido su gestión en los centros geriátricos, que concentran casi el 40% de los fallecimientos atribuidos a la COVID-19 en Galicia. Son 729 desde el inicio de la pandemia. La responsable de Política Social ha afirmado que el Gobierno hizo "todo" lo que estaba en sus manos para proteger a los mayores: "Creo que se actuó bien y con rapidez". En la actualidad, ha agregado, el número de ancianos en residencias que están contagiados es la mitad que en abril y se nota ya el efecto de las vacunas. En la actualización de este domingo constan 337 usuarios de residencias contagiados.