Feijóo mantiene la incógnita sobre su sucesión tanto en el PP gallego como al frente de la Xunta

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Nuñez Feijóo, ha despejado una de las incógnitas, la central, sobre su futuro político. Pero su decisión de, esta vez sí, irse a Madrid abre varias cuestiones derivadas. Y estas siguen sin solución por el momento. Como contestación a varias preguntas sobre quién le sucederá al frente del Gobierno gallego y en el partido y acerca de si la misma persona será candidata a la Presidencia de la Xunta en las próximas autonómicas ha dicho que a él también le gustaría saber las respuestas: "Ninguna depende exclusivamente de mí. En las tres daré mi opinión, con más intensidad si soy consultado".

Feijóo ha hecho recaer la solución sobre "los compañeros del PP". La más urgente es la que afecta al liderazgo del PP gallego. Necesita una respuesta inmediata si en el congreso extraordinario convocado para el 1 y el 2 de abril sale elegido el barón gallego. El nombre de su vicepresidente primero, Alfonso Rueda, que es también el presidente del PP de Pontevedra, es uno de los que suena con insistencia para tomar el relevo. En el caso de la Presidencia de la Xunta solo él y el otro vicepresidente, Francisco Conde, pueden ocupar el puesto, dado que son los dos únicos miembros del Gobierno que mantienen el acta de diputados en el Parlamento, necesaria para ser nombrados para dirigir el Ejecutivo.

Aseguró que las preguntas recibirán respuesta "en los próximos meses" y con "democracia interna". En el acto en el que anunció su intención de sustituir a Pablo Casado en el PP, convocado como una Xunta Directiva de la formación en Galicia, sin embargo, no hubo votaciones ni turnos de palabra. Por toda pista afirmó que las soluciones serán "previsibles en un partido previsible".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno encaró varias preguntas sobre su sucesión y llegó a manifestar, antes de la intervención de una de las periodistas, que preferiría no seguir respondiendo más cuestiones sobre el asunto.

A pesar del respaldo verbalizado internamente y en público por los barones territoriales del PP, el presidente gallego ha manifestado que puede haber otras candidaturas y que va a seguir con "el mismo manual", que según el propio Feijóo se caracteriza por el "respeto a las formas, los reglamentos y las órdenes" que rigen la vida del Partido Popular como una formación "democrática". "Si empezase ya a actuar como presidente del PP me equivocaría y me produciría tristeza ver que no estuve a la altura de las circunstancias", recalcó.