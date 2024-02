Rogelio Santos, “el influencer del mar”, denuncia el veto de la TVG “por criticar la gestión de la Xunta y apoyar al BNG”

El marinero y activista ambiental Rogelio Santos, conocido como “el influencer del mar”, ha denunciado un veto por parte de la televisión gallega debido a sus posicionamientos públicos, primero durante la crisis de los pellets y, después, durante la campaña electoral. “Por haber criticado la gestión de la Xunta y por apoyar al BNG, non van a volver a llamarme de la TVG, y desde aquí quiero darles las gracias”, escribió en gallego en la red social X (antes twitter).

Santos, presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Muros-Noia, fue uno de los rostros visibles del sector pesquero y ecologista que encabezó las protestas por la gestión del vertido de microplásticos en las costas gallegas a finales de 2023, justo en plena precampaña. Fue uno de los convocantes de la gran manifestación que recorrió las calles de Santigo en defensa de la costa y en la que no se ahorraron críticas a la actuación de la Xunta pero tampoco a la del Gobierno central, a quien consideraban responsable de la desprotección del litoral ante el tráfico de grandes buques.

La movilización fue descalificada como electoralista por el PP y por patrones mayores y representantes de las cofradías, parte de los cuales se fotografiaron días después con Alfonso Rueda en el gran mitin de los populares en Pontevedra. Pese a ser una voz respetada y habitual en los medios para tratar cualquier asunto relacionado con el mar, un canutazo a pie de playa en TVE lo puso en el disparadero.

TVE oculta que el voluntario de los pellets que ha entrevistado es hermano de la exlíder de Podemos en Galicia https://t.co/YIa3pxmTqE — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) 10 de enero de 2024

Por primera vez, se le atacaba por ser hermano de la exsecretaria general de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que lleva tiempo apartada de la formación y que, como él, pidió en estas elecciones el voto para el BNG. La diputada Ana Pastor o la número dos del PP gallego, Paula Prado, amplificaban el mensaje. Mientras, las redes sociales de la CRTVG han seguido emitiendo con regularidad semanal los reels que grabó para ellas bajo el título genérico Coñece o mar con Rogelio Santos. Sin embargo, su presencia en los platós se acabó.

“Llevaba dos años yendo habitualmente a la TVG”, cuenta Santos, camino del puerto, a elDiario.es. Su presencia reiterada en el magazine de sobremesa Quen anda aí?, por la que inicialmente no cobraba más que el desplazamiento, acabó convirtiéndose en una sección pagada. “Una o dos veces al mes, cada vez que había un asunto relevante o se viralizaba alguno de mis contenidos, me llamaban”. Así, fue a hablar del naufragio del Vila de Pitanxo o del conflicto abierto entre bateeiros y percebeiros. “No tenia intención de echarle un cable a la Xunta, pero expuse lo que pensaba: que no era la culpable y que a pedradas no iban a resolver nada”.

Además del Quen anda aí?, desde que su figura comenzó a hacerse conocida -hoy acumula casi 180.000 seguidores entre sus distintas redes- se convirtió en un rostro habitual en la parrilla de la televisión autonómica. “Me han llamado para Luar, A Revista, Atmosféricos, Hora Galega... cuando no podía ir a plató, entraba por videollamada”. Santos presume de antender a cualquier medio -enumera varias emisoras de radio conservadoras- igual que acude a los colegios donde lo reclaman. “Quiero llegar a gente más allá de las redes sociales, no por buscar fama ni ganar dinero -yo vivo del mar-, sino porque considero importante poner en valor nuestro sector, dar a conocer nuestros productos y fomentar los valores de la sostenibilidad”.

El programa del que nunca más se supo

Hace unos meses, una “importante productora gallega” se puso en contacto con él para ofrecerle un programa, “una mezcla de reality y divulgación” de trece capítulos de una hora de duración. Todo estaba “muy avanzado”, tanto que, según dice “sólo faltaba cerrar la parte económica”. Mantenían una conversación semanal “fluida” y desde la productora le transmitieron el “gran interés” de TVG en que él fuese el presentador de ese espacio. Hasta que apareció en TVE. “Cuando yo critico la gestión de la Xunta en la crisis de los pellets, y de eso hace dos meses, dejan de llamarme de los programas y cesa la comunicación con la productora, aunque ya sé que no es culpa suya”.

Santos quiere dejar claro que su denuncia pública “no es un lloro”. “Me siento aliviado y contento” y no oculta el “asco” que le produjo el tratamiento informativo de los medios públicos sobre los pellets, las elecciones e, incluso, respecto a él mismo. “A mí en ningún momento me llaman ni para hablar de los pellets, ni de la mortandad del marisco, de las ayudas al marisqueo, o de la mina de San Finx, temas relevantes que iban en contra de los intereses del gobierno de la Xunta”.

“Agradezco que no me llamen. Son unos sinvergüenzas que van de falsos y puros y son unos hipócritas. Me parece muy bien todo: ganaron las elecciones, son los dueños de la TVG, pero mi credibilidad no la ponen en duda”. Es de ese enfado de donde, según dice, sale su tuit. “Yo lo que no soy es idiota: si durante dos meses no me llaman, ellos dirán que el motivo es otro, pero yo sé lo que pasó. Así que, ya que no nos dejan decirlo en otro sitio, tendremos que decirlo aquí”.

El influencer insiste en que no necesita a la televisión ni la radio autonómica “porque ya tengo mis redes”, en las que “voy a seguir creando contenido para votantes del PP, del PSOE, del BNG y de quien sea”. E insiste en una diferencia: “yo no veto comentarios discrepantes, sólo a aquellos que insultan”.

La CRTVG defiende la “libertad” de las productoras

A preguntas de elDiario.es, el departamento de comunicación de la corporación de medios públicos gallegos envió por correo electrónico una respuesta que, tal y como han solicitado, reproducimos de forma íntegra: “La CRTVG lleva desde sus inicios, en el año 1985, elaborando infinidad de contenidos relacionados con nuestro mar. Por citar sólo un ejemplo, el programa semanal Vivir o Mar con más de 20 años en antena es uno de los más longevos de la parrilla no sólo de la CRTVG sino de todos los canales públicos y privados del país”.

“La Corporación”, continúa el entrecomillado, “seleccionó en su Convocatoria de Contenidos Digitales el proyecto Coñecendo o mar con Rogelio Santos Queiruga, con 20 capítulos de duración para ser publicados en todas las redes de la CRTVG cada miércoles. Como es fácilmente comprobable, la Corporación publicó con total normalidad todos los contenidos. El último el pasado miércoles día 14 de febrero. El siguiente capítulo, el número 13 de una serie de 20, se publicará mañana 20 de febrero. La CRTVG aporta hechos contrastables, non va a entrar en ninguna clase de polémica o valoración particular y respeta las motivaciones de cualquier ciudadano o colaborador para expresarse como estime oportuno”.

Esta redacción ha repreguntado por los dos asuntos concretos que Santos ha denunciado: que hayan dejado de llamarlo tanto de los espacios habituales como del nuevo programa que estaba, según su versión, en fase de desarrollo. Una vez más, la corporación ha pedido que su respuesta se publique completa: “La CRTVG no tiene más relación contractual con el sr. Santos Queiruga que a través del programa Coñecendo o mar con Rogelio Santos Queiruga que sigue en emisión con total normalidad. La CRTVG non va a entrar a polemizar con ninguna persona sobre presuntas declaraciones de intereses de terceros”.

“La realidad es que, al margen de Coñecendo o mar con Rogelio Santos Queiruga, la Corporación non tiene constancia de que esta persona tuviese o tenga relación contractual estable con ningún otro programa producido para la CRTVG. Si habla de colaboraciones, las empresas productoras tienen libertad para contar con los expertos o colaboradores que o estimen oportuno en el momento que lo precisen. Si se produce un conflicto bélico, una pandemia, un evento geológico, una crisis en el mar, como fue el caso de los pellets, la praxis normal de todos los medios de comunicación es contar puntualmente con expertos en la materia, pero esta condición en ningún caso, y en ningún medio, convierte a los expertos en colaboradores fijos.”