Rueda estrena argumento del PP contra la subida de las pensiones: “Ningún abuelo quiere hipotecar el futuro de sus nietos”

No es Alfonso Rueda un político muy dado a alejarse de los argumentarios de partido, en su caso el PP. No lo hizo este miércoles durante la sesión de control parlamentaria y en lo referido a la reforma de las pensiones. “Nos oponemos a hipotecar el futuro. Ningún abuelo quiere vivir mejor a costa del futuro de sus nietos”, esbozó el presidente de la Xunta de Galicia en respuesta a las preguntas del Partido Socialista sobre la atención y situación de los mayores. No se cortó en añadir una afirmación como mínimo cuestionable: “Todos los organismos independientes dicen que no es viable ni sostenible”.

El presidente de la Xunta convierte sus intervenciones en una lista retórica de reclamaciones al Gobierno central

El acuerdo de las pensiones salió en realidad adelante con apoyo de socialistas, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu o PNV. La extrema derecha se abstuvo y en contra votaron PP, Ciudadanos y, por motivos opuestos a estos, CUP y BNG. La Comisión Europea ofreció su beneplácito.“No es viable ni sostenible”, repitió, sin embargo, Rueda, que también usó la presunta receta de su jefe, Alberto Núñez Feijóo, para afrontar el asunto: “Crear puestos de trabajo que garanticen las pensiones”. Lo que no mencionó fueron las últimas cifras al respecto: un nuevo récord con 20,4 millones de trabajadores en el Estado. La caída del desempleo fue menor en Galicia que en el resto de comunidades. El Partido Popular voto en contra de la reforma laboral que, según los analistas, ha posibilitado esos datos.

En cualquier caso, el presidente gallego insistió en que “todos los organismos independientes dicen que [el nuevo sistema de cómputo de las pensiones] no es fiable”. No especificó cuáles. Algunos de carácter empresarial, vinculados a entidades con intereses en los planes privados de jubilación, la han criticado. “Hay que tomar muy en serio este tema”, advirtió. El portavoz socialista en el Parlamento de Galicia, Luis Álvarez, también se había preocupado por la atención en residencias de mayores y recordado que el Gobierno gallego apenas ha creado plazas públicas: menos de 100 al año desde que en 2009 Feijóo ganó las elecciones. “El coste para un usuario es el doble de una pensión media”, dijo. Y mencionó una promesa incumplida del ahora líder estatal del PP, realizada en 2017, la construcción de siete centros públicos en las siete ciudades gallegas.

Alfonso Rueda no respondió, él solo era vicepresidente. Sí que presumió de las plazas para mayores, aunque en manos de empresas privadas que buscan el negocio en la materia. “Ustedes lo demonizan”, acusó a la oposición. Pero no resistió la tentación de usar también el argumento contrario. Según sus datos, el Servizo de Axuda ao Fogar municipal está privatizado en el 30% de los ayuntamientos gobernados por el PP, en el 50% de los del PSOE y en el 46% de los del BNG. “Hacen ustedes política de la mala”, añadió, justo antes de afear a los socialistas que, en el Gobierno central, cediesen las escasas competencias en la materia a sus socios de Unidas Podemos.

“¿Van a seguir al servicio de las eléctricas?”

El gabinete de Pedro Sánchez apareció con más intensidad en las réplicas de Rueda a la pregunta del BNG. “¿Van ustedes a seguir al servicio de las eléctricas o van a frenar el expolio de Galicia?”, resumió su líder, Ana Pontón, quien considera que el Partido Popular lleva 14 años gobernando para las compañías eléctricas: “Comenzaron con el efusivo abrazo al presidente de Iberdrola, se cargaron con mentiras el plan eólico del bipartito, y vetaron una tarifa eléctrica gallega”. La portavoz nacionalista habló de “expolio eólico en los montes y ahora en el mar” y aseguró que su formación “está a favor de la renovables y de la transición energética, pero justa y democrática, no un timo para que se forren” las empresas.

Rueda contestó con un ataque político. “Para ustedes el nacionalismo lo resuelve todo, pero nosotros defendemos los intereses de Galicia”, dijo. Expuso que la comunidad depende en un 63% de recursos energéticos exteriores y que el sector de las renovables crea 5.000 empleos. No se pronunció sobre los cuatro ejes propositivos que había enunciado Ana Pontón: detener lo que denomina bum eólico para trazar un “proyecto de país”; declrar el viento bien público; establecer una tarifa eléctrica propia en Galicia; y crear una compañía eléctrica pública “al 100%”. La propia Xunta anunció hace unas semanas la constitución de un ente público para participar en la explotación eólica, pero Alfonso Rueda, cuyo discurso y agenda neoliberales son cada vez más explícitos, no supo todavía aclarar ni cuánto ni de qué manera.