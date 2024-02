Sábado de paracaidistas en la campaña gallega: acto central del PP, Sánchez visita Ourense y Yolanda Díaz vuelve a casa

Este primer sábado de campaña, Ana Pontón madrugó más que ningún otro candidato. La cabeza de lista del BNG a la presidencia de la Xunta estaba a las 10 de la mañana en un hotel compostelano explicándole a un grupo de mayores sus planes si llega a gobernar: acabar con el sistema “injusto” que puso en marcha el PP en estos 15 años y que deja “desamparadas a las personas frente a su necesidad de cuidados”. Explicó que lo cambiará por un modelo público que primará los cuidados en casa y apostará por pequeñas residencias frente a los actuales macrocomplejos. Cuando acabó, se fue a casa, como esos vecinos de las zonas turísticas que se recogen antes de que llegue la marabunta de domingueros, cargados con sus sillas de playa, las sombrillas y el altavoz con bluetooth a todo volumen.

Porque, sí, este primer sábado de campaña fue el del desembarco, el del aterrizaje de paracaidistas, una acción comando que no dejó prácticamente ningún frente ni ningún punto de la geografía fuera de su radio de tiro. Hasta Santiago Abascal, que lo único que se juega es robarle unos cuantos votos al PP que puedan dificultar su mayoría absoluta, decidió acercarse a la hora del vermut al mercado de la localidad coruñesa de Ribeira. Cualquier excusa es buena para una mariscada.

El gobierno, en sus dos alas, también trabajó de mañana. En Ourense, esa ciudad donde el alcalde -otro que puede darle algún disgusto al PP con su candidatura independiente- sigue inaugurand... perdón, “poniendo en funcionamiento” obras en plena campaña (cura con agua bendita incluido), el presidente del Gobierno decidió apoyar a su candidato, Gómez Besteiro. Pedro Sánchez no se traía bajo el brazo ningún anuncio específico para Galicia, pero sí uno transversal, de los que trascienden las divisiones administrativas: que el Consejo de Ministros subirá el martes el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros.

Como si lo hubiesen ensayado, el jefe del ejecutivo se quedaba con la nómina y dejaba para la titular del ramo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, el horario laboral. Todavía sin acabar de tocar tierra tras su reunión con el Papa, Díaz organizó un acto reducido en su ciudad, Ferrol, para citar a Pablo Iglesias. El otro, el fundador del PSOE, también ferrolano. Si aquel luchó por las ocho horas, a su paisana le toca hacerlo por 30 minutos menos de jornada al día. Para marcar diferencias, que es lo que toca cuando pides el voto, señaló que dentro del Gobierno se lo estaban poniendo “difícil”, por si alguien pensaba que con la marcha de Nadia Calviño todo iba a ser un camino de rosas.

Con ella compartieron atril los dos portavoces parlamentarios que Sumar ha tenido en su breve vida. El actual, Íñigo Errejón, no se vuelve de vacío. Su predecesora, Marta Lois, hoy candidata a la Xunta, le concedió el “pasaporte de gallego”. Errejón no se olvidó de Feijóo: “Que no se vaya mucho (de Madrid), a ver si le van a quitar el puesto”.

De momento, Feijóo tiene intención de quedarse por Galicia y por la campaña todo lo que pueda. Este sábado ha regresado a un lugar fetiche, en el que “se entra candidato y se sale presidente de la Xunta”: la plaza de toros -hoy, plaza de todos- de Pontevedra. 14.000 personas han visto cómo él y Mariano Rajoy, -el mejor presidente de la historia de España“ según el speaker- arropaban a Alfonso Rueda en su ciudad.

El acto central de la campaña de los populares ha dejado claro que el enemigo a batir es Pedro Sánchez. “Más Rueda y menos Sánchez”, gritó Feijóo que no quiere gobernando Galicia “a alguien como Sánchez” ni“ un Puigdemont con otro nombre”, aunque el de Ana Pontón no lo mencionó ni una vez.

Rajoy despertó las risas cuando dijo que no quería hablar del Gobierno y que si “deslizaba algún comentario” sería sin querer. Rueda, por su parte, también tuvo mensaje para un Sánchez que, en Galicia, “se pone de perfil, cada vez más de perfil”. No se olvidó del PSdeG, el partido “más servil” dentro del PSOE. Como si se lo viese venir, esta mañana el candidato de ese PSdeG, Gómez Besteiro, les dejaba un recado para el mitin: “A partir del 18F van a ver los toros desde la barrera”