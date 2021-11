Valentín González Formoso, nuevo líder del PSdeG: "La verdadera nueva política consiste en ser normales"

De vez en cuando se oye a un perro ladrar de fondo mientras Valentín González Formoso atiende a elDiario.es por teléfono desde su domicilio en As Pontes (A Coruña). El nuevo líder del PSdeG-PSOE confiesa que apenas ha llamado a nadie en los últimos días y que está refugiado en su casa para "reconstruirse" físicamente tras un mes recorriendo las carreteras de Galicia.

Valentín González Formoso vence en las primarias del PSOE gallego y sustituirá a Gonzalo Caballero al frente de la formación

Atrás quedan las primarias en las que los socialistas gallegos han decidido este sábado un cambio de líder. A partir de ahora, coser y restañar heridas. Nada nuevo en el socialismo que alardea de democracia interna desde que Borrell y Almunia recuperasen en 1997 la costumbre de empezar dentro de casa cualquier pelea con el contrario.

Formoso sale del trámite interno como vencedor y sin complejos para decir que ahora quiere ser candidato a la presidencia de la Xunta. El nuevo barón socialista niega una fractura política entre el norte y el sur de la comunidad. Como prueba de esa convicción ofrece una sentencia inusual en un político coruñés: "Yo soy un forofo de Vigo".

¿Quién es a día de hoy el secretario general del PSOE gallego?

Creo que ya soy yo.

¿El líder del PSdeG-PSOE sin necesidad de esperar al congreso de diciembre?

Sí

¿Y Gonzalo Caballero? ¿Es presente o pasado?

Es presente. No se puede prescindir de alguien que ha hecho un esfuerzo sobrehumano por este partido y que tiene valía profesional y vocación de servicio.

¿Quién va a hacer a partir de ahora las preguntas a Feijóo en las sesiones de control?

El compañero Gonzalo hasta que, después del congreso, tomemos decisiones al respecto.

¿Después de navidad el nombre del portavoz socialista en el Parlamento de Galicia estará en el aire?

Sí.

¿Por qué no fueron capaces de ponerse de acuerdo su contrincante y usted para salir juntos en una foto la noche de las primarias?

No lo sé. Yo estuve esperando media hora. Habrá que preguntarle a la otra parte. Yo tenía decidido que perdiera o ganara iba a estar en esa foto.

¿Ha hablado con él de este asunto?

No hemos hablado. Para mí eso ya es pasado.

Vamos a hacer un proyecto que mire mucho menos para adentro y mucho más para afuera. Tenemos que reconectar con la sociedad gallega y hablar más de los temas que le preocupan a la gente

¿Cuántas plumas se ha dejado el PSOE gallego en estas primarias?

Ninguna. No podemos admitir que una organización que apuesta por la democracia se deje plumas en el camino. Hay que ver las cosas desde un punto de vista positivo y al final, como todo en la vida, las cosas dependen de las personas. Si el partido apuesta por la democracia debe consolidar esa apuesta. Esta fórmula de elección de liderazgos está para quedarse.

Recuerdo aquellas primarias del PSOE a cara de perro entre Díaz y Sánchez en las que se estableció la idea de coser el partido. ¿Ahora hay que coser el PSdeG?

No sé si coser. Yo creo que hay que ser normales. Y creerte eso. Estar todo el día hablando de integración puede ser algo vacío, un argumento que te ocupa el titular de un día o te sirve para convencer a un compañero para que te vote en las primarias. Si no está en el ADN y aprendido de casa no sirve. Cuando eres así puedes estar tranquilo porque las cosas van a salir bien. Siempre hay un excéntrico que prefiere un escenario más conflictivo. Eso nunca va a representar a la inmensa mayoría de un partido al que no le gusta estar todo el día en la trinchera. La verdadera nueva política consiste en ser normales.

¿En qué vamos a notar el cambio de líder en su partido?

Yo creo que vamos a hacer un proyecto que mire mucho menos para adentro y mucho más para afuera. La parte interna hay que cuidarla pero tenemos que reconectar con la sociedad gallega y hablar más de los temas que le preocupan a la gente. Hay que contar cuál es nuestro criterio en asuntos de país y plantear propuestas de vanguardia que el PSOE puso encima de la mesa siempre que quiso gobernar.

La vida está fuera del Parlamento de Galicia. Hay que hacerla fuera. Los diputados saben que se deben a su partido y van a estar comprometidos con las nuevas directrices

¿Y su modelo de oposición frente a Feijóo?

No nos pararemos ante nada ni ante nadie para defender los intereses de los gallegos. Coincidiremos con la Xunta y el resto de formaciones cuando suceda. Cuando no, seremos una oposición constructiva pero muy crítica. El PSOE va a hacer propuestas de país para exprimir todos los potenciales de Galicia. Tenemos que dejar de exportar conocimiento y ser una potencia que lo recupere.

¿Cómo se hace eso desde fuera del Parlamento y con un grupo parlamentario en su mayoría alineado con Gonzalo Caballero?

El propio Pedro Sánchez empezó a dirigir el partido sin estar en el Congreso. La vida está fuera del Parlamento de Galicia. La vida política hay que hacerla fuera; el contacto con las redeiras, con las enfermeras o con los ingenieros navales lo vamos a buscar en la calle. No me preocupa eso.

Además de lo anterior, los diputados saben que se deben a su partido y no me cabe duda de que van a estar comprometidos con las nuevas directrices.

¿Usted está más con el perfil galleguista de Emilio Pérez Touriño o con el seguidismo de Gonzalo Caballero hacia todo lo que se decide en Madrid?

Me identifico absolutamente con la fórmula galleguista de Emilio Pérez Touriño.

En la primera entrevista que dio tras su victoria, en La Voz de Galicia, yo entendí que usted abría la puerta a ser candidato a la Xunta cuando se acerque ese momento. ¿Es así? ¿Está abierta esa puerta para usted?

Sí. Está la decisión tomada. Si percibimos que hay un apoyo social a nuestro proyecto evidentemente mi apuesta es total y mi compromiso también. Este partido selecciona a los candidatos en primarias y hay que respetar ese procedimiento y será la militancia la que decida. Queda mucho tiempo todavía para comprobar si mi proyecto cala o no. Y lo que tengo claro es que no me voy a agarrar a posiciones numantinas ni personalistas. Si el proyecto puede ser ganador estando yo al frente daré el paso y si el proyecto no es ganador conmigo no daré el paso y trabajaré para que cualquier otro compañero o compañera pueda concluir esa aspiración socialista de gobernar este país.

Si dice que la decisión está tomada supongo que en la mejor de sus perspectivas el paso lógico sería que usted se presente a esas primarias...

Sí.

¿Descarta que Gonzalo Caballero quiera quedarse para concurrir en ese proceso?

Cada uno tendrá que adoptar las decisiones que responsable considere oportuno. Todos y todas tenemos que pensar que el interés general del partido está por encima del interés personal. No me cabe la menor duda de que Gonzalo adoptará decisiones responsables y adecuadas. En cualquier caso en un proceso de primarias cualquier compañero tiene derecho legítimo para presentarse.

Se lo voy a preguntar directamente: ¿usted preferiría que Gonzalo Caballero diese un paso atrás y buscara una ocupación fuera del Parlamento de Galicia?

No. Va a depender de las conversaciones que tengamos... Lo voy a decir muy claro. Nosotros somos un instrumento al servicio de la sociedad y hay una nueva dirección al servicio de ese instrumento que va a implantar otros objetivos y que va a tener otras formas distintas. Tenemos que conversar con el grupo parlamentario y marcar la identidad entre el discurso que le vamos a plantear a la sociedad gallega y la correa de transmisión en el Parlamento. Va a depender de la disponibilidad de la gente a la hora de tomar decisiones.

Durante el proceso que han vivido ustedes se ha hablado mucho de la vuelta a primera fila de Xosé Ramón Gómez Besteiro...

Es mi amigo. Una persona que ha sufrido muchísimo y que ha sufrido en estas primarias al percibir que algún compañero utilizó su posición para atacarle, algo que no debería volver a repetirse...

Entiendo que se refiere a aquel texto que firmó José Antonio Quiroga en agosto.

Sí, una carta que contenía ataques contra una persona que no puede defenderse y que lleva callada desde hace muchos años y a quien también le dolió aquello.

En aquella carta se decía que usted se presentaba para que Besteiro fuera finalmente el candidato.

Las aspiraciones política de Xosé Ramón Besteiro ya están colmadas. Está fuera de esto, políticamente hablando. Cada uno es dueño de sus silencios y no los voy a interpretar yo. Tendrá que ser él quien lo haga.

Yo soy un forofo de Vigo. Lo único que van a encontrar en mi cara cuando me pregunten por Vigo es una sonrisa

Volviendo sobre los resultados de las primarias. Usted gana en Lugo y A Coruña y Caballero lo hace en Pontevedra y Ourense. ¿Se ha creado una fractura entre socialistas del norte y socialistas del sur?

Yo niego la mayor. En Ourense prácticamente hubo un empate técnico, cuando yo tuve apenas un mes para dar a conocer mi proyecto. En Pontevedra, si uno excluye la ciudad de Vigo que tiene unas dinámicas distintas, el empate ha sido total.

Yo no voy a admitir nunca una división que no es real. Políticamente en mi cabeza está que Vigo es una referencia, que Pontevedra es una referencia. Que tenemos a muchos compañeros haciendo un trabajo estupendo allí y que sobre eso hay que construir un proyecto ganador de cara al 2024.

Me dice usted que Vigo tiene unas dinámicas distintas. ¿Cuáles son?

Me refiero a este proceso en donde ha habido una autoridad oficial que, a última hora y comprensiblemente, expresó su voto personal a favor de Gonzalo. Eso tiene una dinámica en una agrupación en donde la mitad no ha ido a votar. Vigo es una agrupación de referencia para nosotros y con un responsable de referencia, como es Abel Losada, y con un alcalde de referencia como es Abel Caballero, que yo creo que van a colaborar y comparten la necesidad de que en Galicia el PSdeG se refuerce y empecemos a aspirar a gobernar y ganar elecciones.

¿Cuándo es la última vez que ha hablado usted con Abel Caballero y de qué?

Creo que fue en el Congreso de Valencia, hace unas dos semanas.

¿Tras las primarias no se han llamado?

Después de las primarias no he hablado con casi nadie. Me he dedicado a atender a los medios de comunicación y a reconstruirme físicamente.

¿Tiene pendiente esa conversación?

Sí. Yo tengo una magnífica relación personal con Abel. Eso no lo cambia un proceso de primarias. Si ya lo conocía como alcalde de Vigo lo he descubierto como un presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) irrepetible. Le he visto operar en circunstancias muy difíciles como cuando se consiguió poder utilizar los remanentes con todo en contra. Y él fue capaz de hábilmente lograr ese desbloqueo que era muy injusto para los ayuntamientos de Galicia. Abel Caballero es una referencia y una garantía.

¿No descartamos que un dirigente coruñés como es usted dedique algún día de las próximas navidades a visitar las famosas luces de Vigo?

Yo soy un forofo de Vigo. Me encanta Vigo y lo único que van a encontrar en mi cara cuando me pregunten por Vigo es una sonrisa.