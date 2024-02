Xosé Ramón Gómez Besteiro, PSOE: “Si los ciudadanos decretan cambio, habrá cambio en Galicia”

Apenas tiene un minuto libre y atiende a elDiario.es por teléfono. Las vicisitudes de campaña provocan que la conversación se corte en varias ocasiones; cuando el coche de Xosé Ramón Gómez Besteiro cruza un túnel o atraviesa una zona montañosa. El candidato del Partido Socialista de Galicia vuelve a llamar cada vez que se interrumpe la charla y retoma desde el mismo punto.

Besteiro se tiene aprendido un guion que consiste en decir que el cambio está ahí sin hacer demasiada mención a que las encuestas señalan que ese cambio pasa por Ana Pontón y no por él en la presidencia de la Xunta. De ahí que la pregunta crucial tenga que ver con el entendimiento que deberán abordar ambos partidos en caso de que el PP pierda la mayoría absoluta este domingo. La respuesta es rotunda: pasará lo que los votantes quieran que pase.

Las encuestas abren la posibilidad de un cambio, ¿usted cómo lo ve?

Yo creo que el cambio ya está instalado en Galicia. Ahora viene el empujón y cada vez más estamos viendo que la última semana de campaña es siempre decisiva y en la que un 30% de indecisos toma su decisión. Ahí creo que hay una bolsa importante de votantes del Partido Socialista.

Las elecciones gallegas no son tradicionalmente muy marcadas por participaciones altas. ¿Cree que esta vez se va a repetir ese patrón?

Yo creo que va a haber más participación que en las últimas elecciones. Desconozco hasta qué nivel, pero que una vez que se instala la sensación de cambio eso anima a los electores. La percepción de cambio se va a ir calentando en esos últimos días y en ese sentido soy optimista.

La última vez que hubo un gobierno de izquierdas en Galicia lideraron desde el PSOE. Si ahora les toca, como dicen las encuestas, ser los segundos en ese gobierno, ¿será un problema eso para que se llegue a un entendimiento?

Nosotros tenemos que tomar nota de lo que marquen los ciudadanos y si quieren cambio, habrá cambio. No somos como el Partido Popular, que deslegitima cualquier cambio que no pase por ellos. Nosotros somos profundos demócratas. Si los ciudadanos quieren cambio, habrá cambio.

Entiendo que, si dan los números, el PSOE estará en ese gobierno sea quién sea al que le toque presidir...

Yo, a estas alturas, creo que ese cambio lo va a protagonizar el PSOE. Pero insisto: si los ciudadanos decretan cambio, habrá cambio en Galicia.

¿Ese cambio pasa por, al menos, dos partidos dentro del gobierno, o puede darse un apoyo desde fuera a quien tenga el mejor resultado en la izquierda?

El apoyo al cambio se refiere a que el Partido Popular no va a gobernar y a que haya un gobierno alternativo. Cómo se conforme ese gobierno es otra cuestión que tendrán que decidir los ciudadanos marcando el ritmo de ese cambio. La alternativa pasa por un gobierno diferente al del Partido Popular.

¿Cuál es su relación con el BNG?

Hay muchas cosas en las que coincidimos y otras en las que no. Lo honesto es expresar ambas. Yo no soy nacionalista, soy un galeguista convencido y no comparto los ideales del nacionalismo, pero es cierto que hay muchas cosas en las que coincidimos.

Feijóo le convocó estas elecciones a Rueda para hacerlas coincidir con el debate de la amnistía y ahora hemos sabido que el PP tenía tratos con Puigdemont en un sentido muy parecido a los que tuvieron ustedes...

Parece ser que no se limitaron a tomar un café. Es la mentira que envuelve al Partido Popular. Yo si fuera un votante del PP estaría hoy muy enfadado con todo lo que está diciendo Feijóo. Ahora toda la sociedad puede contemplar que durante tres meses estuvieron crispando con la amnistía y resulta que ellos no solo estaban hablando con Junts, sino que estaban valorando seriamente dar esa amnistía. Alguien tendrá que explicarlo. Y me pregunto, ¿Rueda estaba informado de lo que estaba haciendo Feijóo? Supongo que sí y eso lo convierte en cómplice de esa mentira.

¿Ve a Rueda escondido en esta campaña?

Huye de los debates, lo cual demuestra una fortaleza democrática especial. Además estamos viendo que sus propuestas representan un proyecto agotado. Veo al PP como en 2005: sin proyecto, sin futuro y representado por un presidente que tiene poco que ofrecer. En el debate de la TVG quedó bastante claro cuando lo único que ofreció a los gallegos fue una bonificación fiscal relacionada con las sucesiones. Ahí empieza y termina el programa del Partido Popular.

¿Feijóo se juega el domingo su futuro político?

Este domingo lo que nos jugamos es el futuro de Galicia. Es cierto que el proyecto de Feijóo está en un punto final porque tenía una única oportunidad que era ganar el Gobierno de España y ser presidente. A partir de ahí, todo lo que le ha pasado está en tiempo de descuento. Si el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia va a ser un nuevo palo después del palo definitivo que supuso el 23 de julio.

¿Usted cree que Rueda se quedará al frente de la oposición si pierde la mayoría?

No lo sé.

Le pregunto lo mismo en relación a usted. ¿Se quedará como vicepresidente si eso es lo que dicen las urnas o se volverá a ocupar su escaño en el Congreso de los Diputados?

Mi compromiso está con Galicia absolutamente. Hay que aceptar el resultado que nos marquen los ciudadanos y a eso me someteré.

Le pregunto esto porque hay quien no pueda entender por qué mantiene usted su escaño en el Congreso de los Diputados...

La gente tiene derecho a opinar lo que le parece oportuno. Yo termino un trabajo y empiezo otro. Hice yo más en tres meses en canalización de inversiones para Galicia desde el Congreso que lo que hizo Rueda en los últimos años. El trabajo que yo empiezo después del 18 de febrero es centrado única y exclusivamente en Galicia.

Hablemos del voto de la emigración. ¿Cree que puede haber un gobierno de izquierdas el domingo y que el voto emigrante lo cambie dos días después?

Yo espero que no. Creo que va a ser un voto que irá en la línea general de lo que va a pasar en Galicia.

¿Qué hará usted en la Televisión de Galicia si llega al Gobierno?

Un cambio de dirección de 180 grados. Hay que abrir esa televisión pública a la pluralidad. Tiene que ser un órgano público que defienda nuestra cultura.

¿Qué tres medidas pondrá encima de la mesa si llega el cambio y se sienta usted en el Consello de la Xunta?

Un plan de movilización industrial para Galicia con 10.000 millones, un plan de choque para revitalizar la sanidad pública y convocar la mesa de transferencia de competencias entre el Estado y Galicia para abrir el debate sobre la asunción de más competencias para Galicia.

En el debate de la TVG habló usted de la gratuidad total de la AP9...

Aumentar la subvención hasta el 100% es una medida a la que me comprometo. En la AP9 y en la AP53.