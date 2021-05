La Xunta aplaza a junio el anuncio de los grandes conciertos del Xacobeo

La Xunta de Galicia prevé presentar en el mes de junio los grandes eventos del Xacobeo. Lo hará a las puertas del verano, la época que tradicionalmente concentra los conciertos con más poder de convocatoria, y más tarde de lo acostumbrado en un Año Santo. El retraso contrasta con la insistencia con la que el Gobierno gallego ha tratado de lanzar la imagen de la comunidad como destino seguro. El último episodio fue la presentación de la oferta para visitantes en Fitur. Todavía sin programación cultural publicada, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reiteró el miércoles el mensaje al sector turístico de que la comunidad es una buena elección para esquivar al coronavirus: "Galicia es un destino seguro y le tiene que decir a todo el mundo que venga a visitarnos, que pueden estar tranquilos".

Fuentes del Gobierno gallego han explicado a elDiario.es que en unos días se revelará la programación, pero que sigue pendiente de cuestiones que preocupan a los organizadores y a los promotores, como el aforo que se va a permitir. Las deliberaciones se producen en el mismo momento en el que la Xunta prepara el ensayo para que vuelva a abrir el ocio nocturno. Seis salas probarán el protocolo el 12 de junio. Dos de ellas, discotecas, pedirán PCR e invitación. Las otras cuatro se limitarán a hacer un registro de los clientes.

El presidente gallego ya adelantó algunas cifras que la Xunta se plantea para este verano para citas musicales: hasta 10.000 personas en conciertos al aire libre, sentadas y con mascarilla. Cree que es posible organizar un evento de esta magnitud en un espacio tan emblemático para las celebraciones xacobeas como el compostelano Monte do Gozo, escenario de los conciertos desde que, en 1993, la entonces Xunta de Manuel Fraga pusiese en marcha una nueva forma de acompañar una celebración en origen religiosa.

La programación musical ha tenido desde entonces un peso especial en los años santos. Entre los artistas que han pasado por Santiago estuvieron Bruce Springsteen, Nina Simone, BB King y Prince en 1993; Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers, The Cure o Lou Reed -en sustitución de David Bowie- en 2004; los Rolling Stones en 1999 y Muse y Arcade Fire en 2010. El Gobierno gallego ha basado en esta oferta musical buena parte de su propuesta para atraer visitantes en los últimos xacobeos. Todavía sin nombres este año, ha fiado su atractivo a esa imagen de destino en el que contagiarse es menos probable.

Mientras la Xunta ultima su programa, varios de los grandes festivales del noroeste anunciaron hace semanas que no se celebrarán por segundo consecutivo. Es el caso del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), que en 2019 llegó a reunir a 100.000 personas, y el Festival Folk de Origueira (A Coruña). Otro de los que más personas atraían antes de la pandemia, pese a que solo tuvo tiempo de hacer dos ediciones, es el Son do Camiño, vinculado precisamente a Santiago y a esa estela musical de los xacobeos y nacido con el patrocinio de la Xunta. Sus organizadores prevén que haya una versión adaptada de la que aún no se han dado detalles.

Preguntado por cuáles son los datos en los que se basa para afirmar que Galicia es "uno de los lugares más seguros del mundo", Feijóo citó este jueves varios de los argumentos a los que lleva recurriendo en los últimos meses: la menor mortalidad entre las comunidades autónomas peninsulares, una tasa de positividad que ahora mismo es menos de la mitad de la media española, los sistemas de cribados, los test voluntarios en los aeropuertos, su registro de viajeros y, para rematar, el seguro gratuito para los visitantes. La Xunta lleva meses anticipando que una póliza que se pagará con fondos públicos -1,4 millones de euros- cubrirá a los turistas si se contagian de coronavirus en territorio gallego. Los únicos requisitos son no ser residente en la comunidad y estar alojado en un hotel o establecimiento reglado. Los gastos incluidos pueden llegar hasta 15.000 euros si hay que hacer una repatriación sanitaria.

El presidente gallego ha propuesto más medidas con el objetivo de reactivar el turismo. Una de ellas, planteada también en el marco de Fitur, es que haya "test gratuitos y de fácil acceso" para los viajeros. Esta es la opción en un momento en el que "queda tiempo para que sea factible vacunar turistas". En Galicia están vacunadas con la pauta completa en la actualidad cerca de 548.000 personas, que representan en torno al 23% de la población diana. La Xunta cree que el avance de la campaña permitirá que este verano haya ya una recuperación en los visitantes, animados por las perspectivas de que la denominada inmunidad de rebaño -el 70% de la población protegida contra la COVID-19- llegue a finales de agosto. Y para 2022, año al que se ha ampliado el Xacobeo, Feijóo dijo que espera una "explosión turística".